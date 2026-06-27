◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第３戦 カボベルデ０―０サウジアラビア（２６日、ヒューストン競技場）

初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）がサウジアラビア（同６１位）と０―０で３試合連続の引き分け。同時刻キックオフのスペインがウルグアイに１―０で勝利したため、勝ち点３の２位で突破した。０勝での１次リーグ突破は５例目。決勝トーナメント１回戦は７月３日（日本時間４日）に「神の子」メッシを擁するアルゼンチンと対戦する。

ブビスタ監督は「選手たちを誇りに思うし、チームが成し遂げたことを誇りに思う。Ｗ杯の１次リーグ（の最終戦）を無失点で終えられて満足しなければならない。しかし、それ以上に私たちの組織力、民族としてのアイデンティティーを示せたことが重要。国民全員が素晴らしい結果に対して祝福されるべき」と興奮した様子で話した。「この突破は誰にささげたいか」と問われると「カボベルデの全ての国民にささげます！」と上機嫌でピッチを後にした。

フル出場したＭＦラロス・ドゥアルテはマン・オブ・ザ・マッチ（ＭＯＭ）に選ばれた。「正直クレイジー。夢の中にいるような気分。ずっとＷ杯でプレーしてＭＯＭに選ばれて、歴史を作ることを夢みていた。本当に信じられない」と笑みを浮かべた。チームは初出場での決勝トーナメント進出の快挙を達成。「まずは今夜、パーティーをして祝いたい。本当にうれしい。カボベルデの人たちも喜んでくれていると思う」と話した。次戦は大会連覇を狙う強豪アルゼンチンと戦う。「タフな試合になるが、もう一度信じることが大切。そうすれば不可能なことはない」と力強く話した。初戦はスペインに引き分け、決勝トーナメントに駒を進めた。再び奇跡を起こす。