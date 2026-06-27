【美しすぎる断面】いつもの食パンで作れる「絶品フルーツサンド」

食パンと生クリーム、フルーツでつくるフルーツサンド、日本発祥のサンドウィッチって知っていましたか？お店で買うフルーツサンドは見た目もかわいくてとってもおいしいですよね。実は、コツさえわかれば断面もお店みたいにきれいにつくれるんです！



今回はおうちで作れる絶品フルーツサンドのレシピを3つご紹介します。

▼材料3つで作れる！「バナナフルーツサンド」

生クリームたっぷりでふわふわのバナナフルーツサンド。「映える」断面になるよう切り方のコツも紹介されている、味も見た目も◎なレシピです。

▼切った瞬間の感動がたまらない！「キウイのフルーツサンド」

包丁を入れると、キウイの鮮やかなグリーンがぱっと現れる萌え断（もえだん）フルーツサンド。お店みたいな断面がつくれるコツが紹介されています。キウイを丸々使っていて、食べ応えも満点です。

▼断面がきれいに仕上がる秘密とは？

パンとフルーツを挟むだけのはずなのに、自宅で作るとなぜかうまくいかない…そんな経験はありませんか？ 実は、断面をきれいにするちょっとした秘密があるんです。苺、キウイ、シャインマスカットと季節のフルーツごとに解説してくれているていねいなレシピです。





フルーツを変えるだけで、見た目も味わいも変わるフルーツサンド。おうちでカフェ気分を味わいたいときに、ぜひ試してみてください。