“インスタグラビアが大バズり”似鳥沙也加、美ヒップや圧巻ボディ披露の2作品同時発売 “限界露出”で魅了
グラビアアイドルの似鳥沙也加によるデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 似鳥沙也加「フェティッシュお嬢様の限界突破」』と『SPA!デジタル写真集 似鳥沙也加「ブチ上げ極上ボディ」』が同時発売され、発売を記念した誌面カットが公開された。
【写真】似鳥沙也加「ブチ上げ極上ボディ」より
「#インスタグラビア」の火付け役として知られ、グラビア界を代表する存在となった似鳥。今回の2作品は、それぞれ異なる世界観で構成され、対照的な魅力を楽しめる内容となっている。
『フェティッシュお嬢様の限界突破』では、フェティシズムをテーマにしたカットを収録。自然豊かなロケーションで美しいヒップラインを披露するほか、似鳥の代名詞ともいえる大胆な衣装や、陽光に照らされた幻想的なカットなどを収めた。印象派絵画を思わせる色彩表現も見どころとなっている。
一方、『ブチ上げ極上ボディ』では、ネオンが彩る空間を舞台に、ポップで刺激的な世界観を展開。星形デザインのビキニや個性的な衣装をまとい、磨き上げられたプロポーションを大胆に披露するなど、エネルギッシュな魅力を詰め込んだ作品に仕上がっている。
似鳥は1993年生まれ、福岡県出身。「#インスタグラビア」というハッシュタグを生み出し、SNSを中心に人気を拡大。近年はデジタル写真集『ふれあ、』『ふりる。』などを発表し、活動の幅を広げている。
【写真】似鳥沙也加「ブチ上げ極上ボディ」より
「#インスタグラビア」の火付け役として知られ、グラビア界を代表する存在となった似鳥。今回の2作品は、それぞれ異なる世界観で構成され、対照的な魅力を楽しめる内容となっている。
一方、『ブチ上げ極上ボディ』では、ネオンが彩る空間を舞台に、ポップで刺激的な世界観を展開。星形デザインのビキニや個性的な衣装をまとい、磨き上げられたプロポーションを大胆に披露するなど、エネルギッシュな魅力を詰め込んだ作品に仕上がっている。
似鳥は1993年生まれ、福岡県出身。「#インスタグラビア」というハッシュタグを生み出し、SNSを中心に人気を拡大。近年はデジタル写真集『ふれあ、』『ふりる。』などを発表し、活動の幅を広げている。