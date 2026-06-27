◇W杯北中米大会1次リーグH組 カボベルデ 0―0 サウジアラビア（2026年6月26日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の最終第3戦が26日（日本時間27日）に行われ、初出場のカボベルデがサウジアラビアと0―0で引き分け、勝ち点3の同組2位で初の決勝トーナメント進出を決めた。3引き分けでの決勝トーナメント進出は1958年大会のウェールズ、90年大会のアイルランドとオランダ、98年大会のチリに次いで史上5度目。決勝トーナメント1回戦では大会連覇を狙うアルゼンチン（J組1位）と対戦する。

サウジアラビア戦はスコアレスドローに終わったものの、終了から数分後、勝ち点2で並んでいたウルグアイが敗れて決勝トーナメント進出が決定。W杯北中米大会の公式サイトは「Fin-tastic」の見出しでカボベルデの快挙を祝福した。カボベルデ代表の愛称は「ブルーシャークス」。サメ（シャーク）のヒレ（フィン）に引っかけたものとみられ、初出場での決勝トーナメント進出は10年南アフリカ大会のスロバキア以来と紹介した。

アフリカ西岸の大西洋に浮かぶ人口50万人強の島国カボベルデは、1982年にサッカー協会が創設され、2002年大会からW杯予選に参加。23年アフリカ選手権8強など徐々に力をつける中、国外出身選手を招集してさらに強化を図り、今大会でW杯初出場を果たした。1次リーグ初戦は優勝候補スペインと0―0で引き分けて世界を驚かせ、ウルグアイとの第2戦でもMFのK・ピナが記念すべきW杯初ゴールを決めるなど2―2で引き分けていた。

＜H組順位＞

(1)スペイン 勝ち点7（2勝1分け）得点5 失点0 +5

(2)カボベルデ 勝ち点3（3分け）得点2 失点2 0

(3)ウルグアイ 勝ち点2（2分け1敗）得点3 失点4 -1

(4)サウジアラビア 勝ち点2（2分け1敗）得点1 失点5 -4