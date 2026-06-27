【SPA!デジタル写真集 似鳥沙也加「フェティッシュお嬢様の限界突破」「ブチ上げ極上ボディ」】 発売中 価格：各1,430円

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扶桑社は、発売中の似鳥沙也加さんの写真集「フェティッシュお嬢様の限界突破」と「ブチ上げ極上ボディ」の誌面カットを一部公開した。

ハッシュタグ「#インスタグラビア」を生み出し大バズりした似鳥沙也加さん。「フェティッシュお嬢様の限界突破」では、フェティシズムを感じるグラビアカットを収録。代名詞とも言うべき下乳バストがこぼれてしまったカットなどを披露する。

一方の「ブチ上げ極上ボディ」では、表紙で“パーティーピーポー”を楽しむ姿を披露。ほぼ一枚布で出来た衣装で、磨き上げたプロポーションが露出する。

【フェティッシュお嬢様の限界突破】【ブチ上げ極上ボディ】

提供／週刊 SPA!編集部

「フェティッシュお嬢様の限界突破」：撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／八杉直美

「ブチ上げ極上ボディ」：撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／田中陽子