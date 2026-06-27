ひんやり、じゅわっ！　クリスピー・クリーム・ドーナツの新作「夏フルーツ」がご褒美すぎた

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

だんだんと日差しが強くなり、すっかり夏が近づいてきましたね。暑さでお疲れモードになりがちなこの季節、お仕事帰りにふらっと寄って、自分へのご褒美に食べたくなるような、とびきり爽やかでかわいいスイーツを見つけちゃいました！

今回は、2026年6月24日（水）からクリスピー・クリーム・ドーナツで期間限定発売された、夏に人気のフルーツをテーマにした“冷やしてもおいしい”夏ドーナツ3種を発表会にていただいたので、ご紹介します！

■まるで本物!? みずみずしい果実感あふれる3種のドーナツ

今回の新作は、本物のフルーツのようなツヤッとしたみずみずしい果実感あふれる見た目が特徴。運ばれてきた瞬間、あまりのかわいさに思わず「かわいい〜！」と声が出てしまいました。

◇ちゅるんとした見た目にきゅん。一番のお気に入りは『ジューシー スイカ』

どれも魅力的で迷ってしまいますが、私がひと目でノックアウトされた一番のお気に入りは、夏の王道フルーツをモチーフにした『ジューシー スイカ』。

見てください、このちゅるんとしたツヤツヤの見た目……！ スイカの断面がそのままドーナツになっていて、かわいすぎませんか!?

ふわっとした生地の表面がホワイトチョコでコーティングされていて、その上にはスイカ果汁入りの真っ赤なナパージュ（ゼリー部分）がたっぷり。チョコチップでスイカの種、グリーンコーティングでスイカの皮が描かれていて、とにかく遊び心が満載なんです。

おすすめの食べ方は「冷やして」食べるのだとか。実際に食べてみたのですが、お口に入れた瞬間に上のナパージュがひんやり、つるんっ！ と弾けて、ジューシーで爽やかな甘さがじゅわ〜っと広がります。

チョコチップのカリッとした食感も良いアクセントになっていて、夏にぴったりの軽やかなおいしさでした。

◇どこから食べてもフルーティー。大満足な味わいの「ピーチ」と「パイナップル」

そもちろん、他の2つのフレーバーも主役級のおいしさです。

ピンク色の見た目がキュートな『ジューシー ピーチ』は、華やかな甘さの桃果汁入りピーチナパージュを重ね、バニラがふわっと香るグリーンコーティングで桃の葉を描いた一品。こちらも冷やすことで、桃のみずみずしいおいしさがさらに際立ちます。

そして、本物のパイナップルのような形がユニークな『パイナップル クリーム』。

ホワイトチョコの上に甘酸っぱいパイナップル果汁入りのナパージュを重ね、中にはトロピカルな味わいのパイナップルクリームがしっかりと詰まっています！ どこから食べても南国気分を味わえて、お腹も心も大満足になれちゃいます。

■夏の女子会が盛り上がる！ みんなでシェアしたいかわいさ

このドーナツたちの最大のメリットは、なんといってもこの「圧倒的な映えビジュアル」。

お家でしっかり冷やして、自分へのとびきりのご褒美にするのはもちろんですが、このかわいさは女子会など、みんなが集まるイベントに持って行ったら絶対に喜ばれること間違いなしです！

夏らしいひんやりしたドリンクと一緒に並べるだけで、テーブルの上が一気に華やかになっておしゃべりも弾みそうですよね。「どれにする？」なんて言いながらワイワイ選ぶ時間も、夏のすてきな思い出になりそうです。

暑い夏だからこそ、ひんやり冷たくて、見た目も抜群にかわいいフルーツドーナツで、みなさんも癒やしの時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？

■商品概要

『ジューシー スイカ』

販売価格：356円（イートイン363円）

販売期間：2026年6月24日（水）〜8月20日（木）予定

『ジューシー ピーチ』

販売価格：356円（イートイン363円）

販売期間：2026年6月24日（水）〜8月20日（木）予定

『パイナップル クリーム』

販売価格：378円（イートイン385円）

販売期間：2026年6月24日（水）〜7月14日（火）予定

※店舗により価格が異なる場合がございます。

※販売方法は予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。

※3種類のドーナツは、なくなり次第終了です。

（えりか）