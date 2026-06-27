きらきらラメのサンリオキャラでテンション上がる！ 粧美堂からラメ仕様のヘアアイテム・チャームが登場
粧美堂は6月下旬より、「サンリオキャラクターズ ラメシリーズ」を順次発売します。
■2個入りのヘアクリップは全8種類のデザイン
同商品は、サンリオのキャラクターのデザインを使用したヘアクリップ、バンスクリップ、チャームがラメ仕様になったアイテムとなります。
ヘアクリップは2個入りです。ハローキティ、マイメロディ、チャーミーキティ、シュガーバニーズ、リトルツインスターズ、クロミ、シナモロール、マイスウィートピアノの全8種類となっています。
バンスクリップは、ハローキティ、タイニーチャム、マイメロディ、マイスウィートピアノ、チャーミーキティ、クロミ、シナモロールの全7種類。
チャームは、ハローキティ、マイメロディ、チャーミーキティ、シュガーバニーズ、リトルツインスターズ、クロミ、シナモロールの全7種類となっています。
全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアのほか、粧美堂公式オンラインストアでも取り扱います。
■商品概要
商品名：ラメヘアクリップ
種類：ハローキティ、マイメロディ、チャーミーキティ、シュガーバニーズ、リトルツインスターズ、クロミ、シナモロール、マイスウィートピアノ
価格：各1,320円
商品名：ラメバンスクリップ
種類：ハローキティ、タイニーチャム、マイメロディ、マイスウィートピアノ、チャーミーキティ、クロミ、シナモロール
価格：各1,760円
商品名：ラメチャーム
種類：ハローキティ、マイメロディ、チャーミーキティ、シュガーバニーズ、リトルツインスターズ、クロミ、シナモロール
価格：各2,200円
（C）2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO.L670407
（フォルサ）