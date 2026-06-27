きらきらラメのサンリオキャラでテンション上がる！　粧美堂からラメ仕様のヘアアイテム・チャームが登場

粧美堂は6月下旬より、「サンリオキャラクターズ ラメシリーズ」を順次発売します。

■2個入りのヘアクリップは全8種類のデザイン

同商品は、サンリオのキャラクターのデザインを使用したヘアクリップ、バンスクリップ、チャームがラメ仕様になったアイテムとなります。

ヘアクリップは2個入りです。ハローキティ、マイメロディ、チャーミーキティ、シュガーバニーズ、リトルツインスターズ、クロミ、シナモロール、マイスウィートピアノの全8種類となっています。

バンスクリップは、ハローキティ、タイニーチャム、マイメロディ、マイスウィートピアノ、チャーミーキティ、クロミ、シナモロールの全7種類。

チャームは、ハローキティ、マイメロディ、チャーミーキティ、シュガーバニーズ、リトルツインスターズ、クロミ、シナモロールの全7種類となっています。

全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアのほか、粧美堂公式オンラインストアでも取り扱います。

■商品概要

商品名：ラメヘアクリップ

種類：ハローキティ、マイメロディ、チャーミーキティ、シュガーバニーズ、リトルツインスターズ、クロミ、シナモロール、マイスウィートピアノ

価格：各1,320円

商品名：ラメバンスクリップ

種類：ハローキティ、タイニーチャム、マイメロディ、マイスウィートピアノ、チャーミーキティ、クロミ、シナモロール

価格：各1,760円

商品名：ラメチャーム

種類：ハローキティ、マイメロディ、チャーミーキティ、シュガーバニーズ、リトルツインスターズ、クロミ、シナモロール

価格：各2,200円

（C）2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO.L670407

（フォルサ）