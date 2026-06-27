カーボベルデ代表を率いるブビスタ監督。偉業を達成した選手たちを称えた。（C）Getty Images

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　人口約60万人の小国。カーボベルデは北中米大会で初めてＷ杯に出場し、決勝トーナメント進出を果たした。

　スペイン、ウルグアイ、サウジアラビアと難敵が揃ったグループで、すべての試合を引き分ける。勝点３。自力ではなかったが、グループ２位で突破した。

　最後のサウジアラビア戦後のフラッシュインタビューで、ブビスタ監督は「選手たちを誇りに思う。チームが成し遂げたすべてを誇りに思う」と胸を張る。

「この結果に満足しなければならない。しかし、それ以上に、我々が示した組織力、そしてアイデンティティに満足している」
 
　サウジ戦は０−０。チャンスがありながら、決め切れなかった。「あと１ゴールあれば、我々はもっと満足して、ここを去ることができただろう。しかし、チームは試合の最初から最後まで、勝利のために全力を尽くした。だから満足している」。

――この予選通過を、誰に捧げますか？ そう問われた指揮官は、「すべてのカーボベルデ国民に。すべてのカーボベルデ国民のためだ」と繰り返した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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