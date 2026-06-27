所ジョージ、妻に向けた“LOVE”あふれるお願い 共演者驚き「すごくない？何十年も連れ添っててさ」
タレントでシンガー・ソングライターの所ジョージ（71）が、26日放送のテレビ東京『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』（毎週金曜 後8：00）に出演。妻に“死ぬ前に一回言って”とお願いしていることを説明した。
【写真】所ジョージ、“宝石”と称賛
「今すぐ帰省しませんか？」の企画で、石川県金沢市出身の男性に直撃。男性は、実家の両親に、2日後に控えた婚姻届けの提出を報告できていなかったと明かし企画に参加。両家の顔合わせは済ませていたものの、直接報告をしたいという気持ちがあったと語り、無事に報告した。
息子からの報告を受け、さらに夫婦円満の秘訣を聞かれた母親は「どんな些細なことでも気持ちを伝えること」「100言うと壊れちゃうから、2人で決める」などとアドバイスを伝えた。
VTRを見ていた出演者は、心温まる内容に拍手。するとお笑い芸人の東貴博が、「所さんと前に話していた時に、奥さんが俺のことどうやったら好きって言ってくれるかなって悩んでる時があったの」と明かした。
所は「そうそう！言わないからね。俺からは言うけどカミさんからは言わないんで、『俺が死ぬ時に好きって一回言ってくれ』って」と説明。東は「すごくない？何十年も連れ添っててさ」などと加えた。
共演者が「すごいね」「すてき」などと驚くなか、所は「うちは言いたいことは110言いますね。お互いが好きなことがわかってるんで…以上です！」と、次第に照れた様子。ここでアシスタントMCの冨田有紀アナウンサー（28）から「LOVEってことですか？」と聞かれると「そうだよ！当たり前でしょ！」ときっぱり。スタジオはほっこりした空気に包まれていた。
【写真】所ジョージ、“宝石”と称賛
「今すぐ帰省しませんか？」の企画で、石川県金沢市出身の男性に直撃。男性は、実家の両親に、2日後に控えた婚姻届けの提出を報告できていなかったと明かし企画に参加。両家の顔合わせは済ませていたものの、直接報告をしたいという気持ちがあったと語り、無事に報告した。
VTRを見ていた出演者は、心温まる内容に拍手。するとお笑い芸人の東貴博が、「所さんと前に話していた時に、奥さんが俺のことどうやったら好きって言ってくれるかなって悩んでる時があったの」と明かした。
所は「そうそう！言わないからね。俺からは言うけどカミさんからは言わないんで、『俺が死ぬ時に好きって一回言ってくれ』って」と説明。東は「すごくない？何十年も連れ添っててさ」などと加えた。
共演者が「すごいね」「すてき」などと驚くなか、所は「うちは言いたいことは110言いますね。お互いが好きなことがわかってるんで…以上です！」と、次第に照れた様子。ここでアシスタントMCの冨田有紀アナウンサー（28）から「LOVEってことですか？」と聞かれると「そうだよ！当たり前でしょ！」ときっぱり。スタジオはほっこりした空気に包まれていた。