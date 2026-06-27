Snow Man“彼氏感半端ない”姿を厳選！ドライブから旅行ショットまで隣にいる気分になれるビジュアル

写真＆動画：Snow Man9人の“彼氏感半端ない”ショット（全11投稿）

SNSに投稿されるSnow Manのビジュアルの中には、まるで隣にいるかのような気分を味わえる“彼氏感”溢れるカットも少なくない。自然体な表情や何気ない仕草、ふとした瞬間に見せる優しい眼差しなど、思わずドキッとしてしまう魅力が詰まっている。

今回は、運転姿から旅行気分になれるショットまで、Snow Manメンバーの“彼氏感強め”なビジュアルを厳選して紹介する。

■岩本照と秩父デート気分!?一緒に旅している気分になれるショット

西武鉄道の特急ラビューWeb CM『自分を主語に。秩父』キャンペーンのオフショット。水色のストライプパーカーにボーダートップスを合わせた爽やかなカジュアルスタイルで、車内でくつろぐ姿や車窓を眺める横顔を披露。

さらに、両手を広げて笑顔を見せるカットや神社で手水を行う様子（4枚目）や、お参りをしているカット（5枚目）も公開。一緒に秩父デートを楽しんでいるかのような自然体な表情が印象的な投稿となっている。

■深澤辰哉と待ち合わせ気分！公園デート風ショット

自身のInstagramに「ふらっと！」と添えて公開した私服ショット。黒のジャケットにチェックシャツ、ペイントデニムを合わせたラフな装いで、公園のベンチに腰掛ける姿を公開。

まるで待ち合わせをしているかのような雰囲気に、SNSでは「行ったはずのないデートの記憶がよみがえる」「待ち合わせ感ある」といった声が寄せられた。

■ラウールの手料理を待ちたい!?キッチンで見せた笑顔

Snow Manの公式Instagramに投稿された『We’ll go together』MVのオフショット。1枚目では、ブルー系のニットをまとったラウールがキッチンに立つ様子を公開。2枚目では、食卓に着いて笑顔でピースサインを見せている。

一緒に料理や食事の時間を過ごしているかのような雰囲気が漂う、温かみのある投稿となっている。

■渡辺翔太と夕方散歩気分！何気ない後ろ姿に見惚れる

自身のInstagramに「夕方散歩」と添えて公開した一枚。渡辺はオールブラックコーデにブルーのバッグを合わせ、夕暮れ時の街並みを歩く後ろ姿を見せた。何気ない散歩のワンシーンながら、洗練された雰囲気が漂うショットに。

SNSでは「遭遇したい」「来世は翔太くんと散歩してみたいよ」といった声が寄せられた。

■向井康二と海辺をお散歩！夕日に染まる後ろ姿ショット

自身のInstagramに投稿した、YouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です』のオフショット。白Tシャツに黒のワイドパンツを合わせたラフな装いで、夕暮れの海を眺める後ろ姿を公開した。

沖縄で撮影された一枚で、海と夕日に包まれた景色が印象的。一緒に海辺を散歩しているかのような気分を味わえるショットとなっている。

■阿部亮平の色気溢れる眼差しにドキッ！至近距離ショット

自身のInstagramに投稿した『月刊ザテレビジョン』のオフショット。1枚目では、カメラを見つめる至近距離のアップショットを公開。

さらに、ドアからひょっこり顔をのぞかせるカット（2枚目）や、ベッドに横たわる姿（3枚目）、洗面台で歯磨きをする様子（5枚目）など、ホテルでのひとときを切り取ったようなカットも。SNSでは「色気やばい」「需要わかりすぎてる」といった声が寄せられた。

■目黒蓮とお花見デート気分！桜の下で見せた笑顔ショット

自身のInstagramに投稿した、キリン『晴れ風』にまつわるショット。1枚目では、うちわを手に満開の桜を見上げる姿を公開した。続く2枚目では桜並木を背景にまっすぐこちらを見て佇む姿を、3枚目ではうちわで口元を隠したショットも披露。

春らしい穏やかな空気感が漂い、まるで一緒にお花見デートを楽しんでいるかのような気分になれる投稿となっている。

■宮舘涼太が車でお迎え？助手席から見つめるドライブ風ショット

『VOCE』6月号・通常版（2026年4月22日発売）の先行カットとして、公式Xで公開された一枚。車の運転席に腰を下ろし、ハンドルに手を添えながらこちらを見つめる宮舘の姿が収められている。黒を基調としたチェックシャツにラフに下ろした前髪を合わせたスタイルも印象的で、クールな表情と柔らかな光が相まって大人の色気を漂わせる。

まるで車で迎えに来てくれたかのようなシチュエーションに、思わずドキッとしてしまうショットだ。

■佐久間大介と旅行の思い出！九州旅で見せたオフ感あふれる姿

自身のInstagramに投稿した、九州旅行の思い出ショット。長崎から佐賀への小旅行を楽しんだ際の写真が20枚にわたって公開されており、桜や新緑に囲まれた川辺でたたずむ姿や、木漏れ日が差し込む森の中で振り返るカットなど、旅先でのさまざまな表情が収められている。

ピンクヘアにグレーのキャップ、パーカー、ワイドデニムを合わせたラフな私服姿も印象的でプライベート感溢れる姿に親近感を覚える。また、給油中の何気ない姿や車を運転する横顔も公開されており、まるで一緒に旅行を楽しんでいるかのような気分になれる。