日向坂46藤嶌果歩、朝のナチュラルな魅力あふれる初解禁ショット 1st写真集『果実の歩幅』
アイドルグループ・日向坂46の四期生で“かほりん”の愛称で親しまれる藤嶌果歩（19）が、8月4日に1st写真集『果実の歩幅』（集英社）を発売する。このたび、12弾の先行カットが解禁された。
【先行カット】素肌がキレイ！おへそをチラリとのぞかせた藤嶌果歩
今回公開されたのは、朝の一幕を切り取った「おはようカット」。ナチュラルな雰囲気に包まれた“かほりん”の魅力が詰め込まれた1枚となっている。
同グループの四期生でも初の写真集となった本作は、アメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を収録している。
【藤嶌果歩（ふじしま・かほ）プロフィール】
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。
【先行カット】素肌がキレイ！おへそをチラリとのぞかせた藤嶌果歩
今回公開されたのは、朝の一幕を切り取った「おはようカット」。ナチュラルな雰囲気に包まれた“かほりん”の魅力が詰め込まれた1枚となっている。
同グループの四期生でも初の写真集となった本作は、アメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を収録している。
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。