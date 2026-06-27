Netflix週間視聴ランキング（番組）：『鉄槌教師』『喧嘩独学』グローバルでも健闘【6/15/26 - 6/21/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（6月15日〜6月21日）を発表。映画以外の番組部門では、韓国ドラマ『鉄槌教師』が前週に続いて首位をキープ。85の国・地域でTOP10入りし、そのうち19の国・地域で1位を獲得した。グローバルランキング（非英語番組部門）でも3週連続首位を記録するなど、世界的な人気を集めている。
【動画】Netflixシリーズ『鉄槌教師』予告編
『鉄槌教師』は、単なるからかいや昼食代の取り上げといったレベルを超え、深刻な心理的・身体的虐待によって取り返しのつかない事態へと発展する学校でのいじめを題材にしたアクションドラマ。いじめの被害者を守り、学生や教師、保護者を問わず一線を越えた者が現れた学校に秩序を取り戻すため設立された架空の政府機関「教育権保護局（ERPB）」から派遣された“特別な教師”たちが、学校だけでは手に負えない悪質ないじめに立ち向かう活躍を描く。
前週に続いて2位の『喧嘩独学』は、理不尽な現実に立ち向かう高校生の逆襲劇を描いたウェブトゥーンを、『翔んで埼玉』『はたらく細胞』の監督・武内英樹と脚本家・徳永友一のタッグで実写化した作品。85の国・地域でTOP10入りし、グローバルランキング（非英語番組部門）では前週7位から3位に浮上している。
主人公・志村光太（鈴鹿央士）は、母親・美由紀（原田美枝子）の入院費用を稼ぐため、アルバイトに追われながら、学校ではクラスメイトのハマケン（長田拓郎）やカネゴン（菅生新樹）から暴力を振るわれるつらい日々を耐えていた。しかし、あるアクシデントをきっかけに志村の人生は一変する。たまたま配信されてしまった喧嘩の動画が大バズり。「喧嘩配信」が金になると知ったカネゴンからの提案を受け、志村は投げ銭で大金を稼ぎ、底辺からの脱出を目指すことになる。
4位には、WOWOWで放送された、木村文乃主演のクライムサスペンスドラマ『水晶の鼓動 殺人分析班』が初登場。麻見和史による警察小説「殺人分析班」シリーズをドラマ化。トラウマを抱える刑事・如月塔子（木村文乃）が、深紅に染められた部屋での猟奇殺人事件と、それに続く未曾有の連続爆破テロに立ち向かう物語。
10位には、同じく麻見和史による警察小説「警視庁公安分析班」シリーズをWOWOWがドラマ化した『邪神の天秤 警視庁公安分析班』がランクイン。『水晶の鼓動 殺人分析班』にも登場する鷹野秀昭（青木崇高）が、捜査一課十一係から公安部へ異動してまもなく発生した猟奇殺人事件を追う。
5位には、テレビ東京系で2024年に放送された、中島健人主演の『しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜』がランクインした。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（6月15日〜6月21日）
1：鉄槌教師（TOP10入り週数：3）
2：喧嘩独学（2）
3：素晴らしき新世界（7）
4：水晶の鼓動 殺人分析班（1）
5：しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜（1）
6：転生したらスライムだった件 第4期（11）
7：黄泉のツガイ（11）
8：田鎖ブラザーズ（10）
9：地獄に堕ちるわよ（8）
10：邪神の天秤 警視庁公安分析班（1）
【動画】Netflixシリーズ『鉄槌教師』予告編
『鉄槌教師』は、単なるからかいや昼食代の取り上げといったレベルを超え、深刻な心理的・身体的虐待によって取り返しのつかない事態へと発展する学校でのいじめを題材にしたアクションドラマ。いじめの被害者を守り、学生や教師、保護者を問わず一線を越えた者が現れた学校に秩序を取り戻すため設立された架空の政府機関「教育権保護局（ERPB）」から派遣された“特別な教師”たちが、学校だけでは手に負えない悪質ないじめに立ち向かう活躍を描く。
主人公・志村光太（鈴鹿央士）は、母親・美由紀（原田美枝子）の入院費用を稼ぐため、アルバイトに追われながら、学校ではクラスメイトのハマケン（長田拓郎）やカネゴン（菅生新樹）から暴力を振るわれるつらい日々を耐えていた。しかし、あるアクシデントをきっかけに志村の人生は一変する。たまたま配信されてしまった喧嘩の動画が大バズり。「喧嘩配信」が金になると知ったカネゴンからの提案を受け、志村は投げ銭で大金を稼ぎ、底辺からの脱出を目指すことになる。
4位には、WOWOWで放送された、木村文乃主演のクライムサスペンスドラマ『水晶の鼓動 殺人分析班』が初登場。麻見和史による警察小説「殺人分析班」シリーズをドラマ化。トラウマを抱える刑事・如月塔子（木村文乃）が、深紅に染められた部屋での猟奇殺人事件と、それに続く未曾有の連続爆破テロに立ち向かう物語。
10位には、同じく麻見和史による警察小説「警視庁公安分析班」シリーズをWOWOWがドラマ化した『邪神の天秤 警視庁公安分析班』がランクイン。『水晶の鼓動 殺人分析班』にも登場する鷹野秀昭（青木崇高）が、捜査一課十一係から公安部へ異動してまもなく発生した猟奇殺人事件を追う。
5位には、テレビ東京系で2024年に放送された、中島健人主演の『しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜』がランクインした。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（6月15日〜6月21日）
1：鉄槌教師（TOP10入り週数：3）
2：喧嘩独学（2）
3：素晴らしき新世界（7）
4：水晶の鼓動 殺人分析班（1）
5：しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜（1）
6：転生したらスライムだった件 第4期（11）
7：黄泉のツガイ（11）
8：田鎖ブラザーズ（10）
9：地獄に堕ちるわよ（8）
10：邪神の天秤 警視庁公安分析班（1）