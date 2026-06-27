ジェジュン、初共演・超特急と“〇〇相撲” シューヤが思わずハグする“珍事”も
歌手・俳優のJAEJOONG（ジェジュン）が、29日深夜放送の日本テレビ系『VS.超特急』（深0：59〜深1：29※関東ローカル）に出演する。
【番組カット】子どものころ以来！ぐるぐるバッドに挑戦するジェジュン
ジェジュンは、超特急と初共演となる。タカシが恐る恐る「僕らのことは知ってくださっていますか？」と尋ねると、「知っています」という回答にテンションが上がる超特急のメンバーたち。その様子を見てほほ笑んだジェジュンを見て、マサヒロが思わず「肌きれいですね」と心の声をつぶやいてしまうほど、超特急も惚れるかっこいいジェジュンと“遊び開発”を行う。
超特急がジェジュンに提案するのは、2チームに分かれて3種類の相撲で勝負を競う「ほにゃらら相撲3番勝負」。まずは、くじ引きでチーム分けを行い、それぞれがチーム名を決めるも、そのチーム名から個性あふれるユーモアな展開へ。ジェジュンが決めた意外なチーム名には思わずスタジオも大爆笑となる。
3種類の相撲のうちのひとつに、ジェジュンと対決することになったバックボーカル・シューヤは、真剣勝負中に思わずジェジュンにハグしてしまい、すぐさまメンバーたちが止めに入るなどスタジオはプチパニック状態に。シューヤが明かしたハグの理由とは。
さらに、ジェジュンは子どものころ以来の挑戦というぐるぐるバットを使った相撲にも挑戦。童心を思い出したのか、1回の勝負に飽き足らずエキシビジョンマッチをジェジュン自ら提案する。しかしその後、予想外のハプニングがジェジュンを襲う。
今回行ったさまざまな〇〇相撲では、超特急のメンバー同士のおもしろ駆け引きはもちろん、タカシが思わず「サイみたいに強い！」と驚くほどの才能を発揮した人物も。果たして超特急が提案する相撲遊びをジェジュンは新しい遊びとして判定するのか。1秒たりとも見逃せないおもしろ相撲勝負となる。
Huluでは、地上波に先立って「Hulu特別版」を28日正午から先行独占配信予定。地上波に入りきらなかった超特急の奮闘をたっぷり届ける。
「Hulu特別版」のみに収録されている「早口言葉リレー」では、韓国語の早口を得意とするジェジュンに日本語の早口言葉を使った遊びに挑戦してもらうが、早口言葉に失敗すると連帯責任で全員が罰ゲームを受けることとなる。“とある挑戦”で罰ゲームを超特急と一緒に体験したジェジュンは、反撃に出ることに。スタッフも観覧客も巻き込まれたジェジュンの反撃の全貌が収められている。
【番組カット】子どものころ以来！ぐるぐるバッドに挑戦するジェジュン
ジェジュンは、超特急と初共演となる。タカシが恐る恐る「僕らのことは知ってくださっていますか？」と尋ねると、「知っています」という回答にテンションが上がる超特急のメンバーたち。その様子を見てほほ笑んだジェジュンを見て、マサヒロが思わず「肌きれいですね」と心の声をつぶやいてしまうほど、超特急も惚れるかっこいいジェジュンと“遊び開発”を行う。
3種類の相撲のうちのひとつに、ジェジュンと対決することになったバックボーカル・シューヤは、真剣勝負中に思わずジェジュンにハグしてしまい、すぐさまメンバーたちが止めに入るなどスタジオはプチパニック状態に。シューヤが明かしたハグの理由とは。
さらに、ジェジュンは子どものころ以来の挑戦というぐるぐるバットを使った相撲にも挑戦。童心を思い出したのか、1回の勝負に飽き足らずエキシビジョンマッチをジェジュン自ら提案する。しかしその後、予想外のハプニングがジェジュンを襲う。
今回行ったさまざまな〇〇相撲では、超特急のメンバー同士のおもしろ駆け引きはもちろん、タカシが思わず「サイみたいに強い！」と驚くほどの才能を発揮した人物も。果たして超特急が提案する相撲遊びをジェジュンは新しい遊びとして判定するのか。1秒たりとも見逃せないおもしろ相撲勝負となる。
Huluでは、地上波に先立って「Hulu特別版」を28日正午から先行独占配信予定。地上波に入りきらなかった超特急の奮闘をたっぷり届ける。
「Hulu特別版」のみに収録されている「早口言葉リレー」では、韓国語の早口を得意とするジェジュンに日本語の早口言葉を使った遊びに挑戦してもらうが、早口言葉に失敗すると連帯責任で全員が罰ゲームを受けることとなる。“とある挑戦”で罰ゲームを超特急と一緒に体験したジェジュンは、反撃に出ることに。スタッフも観覧客も巻き込まれたジェジュンの反撃の全貌が収められている。