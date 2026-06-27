桑田佳祐、「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」アニメMV公開 主題歌担当発表の“前日譚”描く
桑田佳祐が24日にリリースした「人誑し / ひとたらし」の収録曲「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」のアニメーションミュージックビデオが、桑田佳祐公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】桑田佳祐「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」アニメMV
「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」は、『あかね噺』のエンディング主題歌。アニメでは、キャッチーで軽快なポップソングとリンクした、爽やかでトロピカルな色使いのイラストがふんだんに描かれた映像が、毎話の終わりを心地よく締めくくってきた。
公開された映像は、アニメ本編と同様に渡辺歩監督や同アニメを手がけるアニメ制作チームが制作。楽屋のテレビで『あかね噺』を見ながら“饅頭”を食べる桑田が、見覚えのある着物と羽織に身を包み、支度を進める様子が描かれる。この映像は、2月26日の誕生日に突如公開された、アニメーション化した桑田が主題歌担当決定を発表したスペシャルアニメ映像の前日譚。同映像では、落語を演じる舞台である高座に桑田が上がり、主題歌を担当することを発表。桑田自身が声を吹き込んだことでも大きな話題を呼んだ。今回の映像では、その発表に向けて“饅頭”を食べながら支度をする桑田がアニメーションで描かれている。
「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」のフルバージョンにあわせて、『あかね噺』の映像やイラストをふんだんに使用し、アニメのエンディング映像に新たなカットを追加した作品となっている。
【動画】桑田佳祐「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」アニメMV
「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」は、『あかね噺』のエンディング主題歌。アニメでは、キャッチーで軽快なポップソングとリンクした、爽やかでトロピカルな色使いのイラストがふんだんに描かれた映像が、毎話の終わりを心地よく締めくくってきた。
「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」のフルバージョンにあわせて、『あかね噺』の映像やイラストをふんだんに使用し、アニメのエンディング映像に新たなカットを追加した作品となっている。