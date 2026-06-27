麒麟・川島明×timelesz・菊池風磨、3度目タッグ 高橋ユウが10時間にわたってカレー隠し味調査
お笑いコンビ・麒麟の川島明と8人組グループ・timeleszの菊池風磨がダブルMCを務める読売テレビ・日本テレビ系単発バラエティー『全力シャカリキ調査団』が、28日に関西・福岡エリアで放送される。放送終了後、TVer配信がスタートし、関東、東海、北海道でも順次放送される。
【番組カット】シャカリキ調査の結果を議論する出演者
同番組では、ウンチク大好きな“ウンチクん”（声：ロバート・秋山竜次）が率いるシャカリキ調査団が、どこにも載っていない疑問、珍問、難問をお題にして、答えを求めて全力調査。ここでしか知り得ないとっておきのウンチクをたっぷり紹介するウンチクバラエティーショーとなっている。MCを務める川島＆菊池は、前身番組『別に知らんでええねんけど…』（2024年6月27日放送）、『今すぐ調べてウンチクん』（25年9月2日放送）に続いて3度目のタッグとなる。
最初に調べるネタは「カレーの隠し味、一番おいしくなるのは？」というテーマ。隠し味として王道のはちみつやすりおろしりんご、ピーナッツバター、ごまドレッシングといった変わり種まで全25種類を高橋ユウが10時間かけてすべて調査する。25人前のカレーを用意するところから始まり、1つずつ隠し味を入れ込んでいく途方もない作業に、見守る菊池からは「何人かに分ければいいんじゃないの…？」とツッコミが入りながらも調査は進む。そして、出来上がったカレーは、AI技術を駆使して人間の味覚を数値化する味覚センサー・レオが採点する。
そして、「誰もが喜ぶテッパンの手土産ってなに？」というテーマの答えを求めて、番組スタッフは関西のしゃべくり女王・上沼恵美子へ突撃調査。上沼のテッパン手土産ベスト3を発表する。さらに、上沼が細木数子、GACKT、上川隆也など錚々たる面々に渡したという、極上の手土産がスタジオに登場。スタジオ一同言葉を失う絶品手土産とは。
また、「昔話を現実の法律で裁いたら一番の重罪人は誰になる？」という毛色が違うウンチクも解き明かされる。菊池が「昔話にメスを入れるような」と語ると、川島は「番組の軸だけはしっかりしてくれ」と苦笑い。『ももたろう』『きんたろう』『いっすんぼうし』など誰もが知る昔話を題材に、最強弁護士軍団が昔話を読み込み、議論の末に罪状を決めていく。VTRを見届けたゲスト野々村友紀子が「単純にイヤな気持ちになった」と語る、衝撃のランキングとは。
ほかにも「中国人が選んだ本当においしい冷凍炒飯ランキング」「ドラァッグクイーンが使用率No.1のメイク落とし」など言われてみたら気になる事象をシャカリキ調査する。
同番組は、大阪エリア＆福岡エリアで28日午後3時から、東海エリア＆北海道エリアで7月11日午後1時30分から、関東エリアで7月12日午後3時から放送される。
【番組カット】シャカリキ調査の結果を議論する出演者
同番組では、ウンチク大好きな“ウンチクん”（声：ロバート・秋山竜次）が率いるシャカリキ調査団が、どこにも載っていない疑問、珍問、難問をお題にして、答えを求めて全力調査。ここでしか知り得ないとっておきのウンチクをたっぷり紹介するウンチクバラエティーショーとなっている。MCを務める川島＆菊池は、前身番組『別に知らんでええねんけど…』（2024年6月27日放送）、『今すぐ調べてウンチクん』（25年9月2日放送）に続いて3度目のタッグとなる。
そして、「誰もが喜ぶテッパンの手土産ってなに？」というテーマの答えを求めて、番組スタッフは関西のしゃべくり女王・上沼恵美子へ突撃調査。上沼のテッパン手土産ベスト3を発表する。さらに、上沼が細木数子、GACKT、上川隆也など錚々たる面々に渡したという、極上の手土産がスタジオに登場。スタジオ一同言葉を失う絶品手土産とは。
また、「昔話を現実の法律で裁いたら一番の重罪人は誰になる？」という毛色が違うウンチクも解き明かされる。菊池が「昔話にメスを入れるような」と語ると、川島は「番組の軸だけはしっかりしてくれ」と苦笑い。『ももたろう』『きんたろう』『いっすんぼうし』など誰もが知る昔話を題材に、最強弁護士軍団が昔話を読み込み、議論の末に罪状を決めていく。VTRを見届けたゲスト野々村友紀子が「単純にイヤな気持ちになった」と語る、衝撃のランキングとは。
ほかにも「中国人が選んだ本当においしい冷凍炒飯ランキング」「ドラァッグクイーンが使用率No.1のメイク落とし」など言われてみたら気になる事象をシャカリキ調査する。
同番組は、大阪エリア＆福岡エリアで28日午後3時から、東海エリア＆北海道エリアで7月11日午後1時30分から、関東エリアで7月12日午後3時から放送される。