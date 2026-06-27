父は本木雅弘 芸能一家で育ったUTA、祖父・内田裕也さんを呼び捨てにしていた驚きの日常告白
モデルのUTA（28）が、29日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演する。今回は、父・本木雅弘、母・内田也哉子、祖父・内田裕也さん、祖母・樹木希林さんという日本を代表する著名な芸能一家で育ったUTAの知られざる素顔が明かされる。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」UTA＆内田伽羅の幼き日のレアな“兄妹2ショット”
番組では、家では祖父を「裕也」と呼び捨てにしていた驚きの日常や「いろは歌」から日本の心を教えてくれた祖母・樹木希林さんとの深い絆を語るほか、貴重な過去のVTRも公開。さらに、祖母と2人で入学手続きに行ったスイスの名門学校への留学エピソードや、プロバスケットボール選手を目指してアメリカのエリート校へと渡った本気のバスケットボール人生にも迫る。
さらにモデルデビューに至った経緯、祖母や父からの後押しなども紹介。そしてモデルから俳優へ、芸能界で生き抜くための厳しくも愛ある父からの言葉とは。28歳、高身長で端正なUTAが紡ぐ偉大な家族へのリスペクトと自身の挑戦の軌跡を明かす。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」UTA＆内田伽羅の幼き日のレアな“兄妹2ショット”
番組では、家では祖父を「裕也」と呼び捨てにしていた驚きの日常や「いろは歌」から日本の心を教えてくれた祖母・樹木希林さんとの深い絆を語るほか、貴重な過去のVTRも公開。さらに、祖母と2人で入学手続きに行ったスイスの名門学校への留学エピソードや、プロバスケットボール選手を目指してアメリカのエリート校へと渡った本気のバスケットボール人生にも迫る。
さらにモデルデビューに至った経緯、祖母や父からの後押しなども紹介。そしてモデルから俳優へ、芸能界で生き抜くための厳しくも愛ある父からの言葉とは。28歳、高身長で端正なUTAが紡ぐ偉大な家族へのリスペクトと自身の挑戦の軌跡を明かす。