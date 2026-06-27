JO1・豆原一成、W主演ドラマ『夫婦と16歳』OPテーマ曲担当「すごくうれしい気持ちでいっぱい」【コメント全文】
JO1・豆原一成と俳優・かたせ梨乃がW主演を務めるテレビ東京系ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（7月2日スタート、毎週木曜 深0：30）のテーマ曲、追加キャスト、60秒予告映像が27日、発表された。
【写真】EDテーマを担当するFRIDAY CATS
原作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきん氏による同名作。“自認16歳美少女”の61歳の女性・白石美子（かたせ）が、野村紘（豆原）への愛ゆえに暴走する狂気に満ちあふれたロマンティックホラーを描く。
オープニングテーマは、紘役を務める豆原（MAME（※A＝アキュート・アクセントを付したもの））がソロで歌う「むらさきいろ」に決定。「全部私の為にだよね？」という歌詞が、紘の行動に一喜一憂する美子の切ない叫びや、純粋な想いとマッチした本作を象徴する楽曲となっている。
エンディングテーマには、今年の春に始動したばかりの新鋭4人組ロックバンド・FRIDAY CATSの「Doppelganger（※a＝ウムラウト付き）」が決定。Vo.ニケの猫のような甘い歌声が、美子の持つ二面性や、美子の策略通りにいかないもどかしさや皮肉をつづったような歌詞とマッチし、本作とぴったりな楽曲になっている。
また、柳ゆり菜が、美子の秘密の過去を知る重要な人物・吉田夏美、夏樹陽子が美子の親友・黒岩美子を演じることも発表された。
迫り来る隣人・美子の恐怖に背筋が凍る60秒予告映像も公開された。
【コメント全文】
■MAME（豆原一成）
ドラマで初主演（W主演）ということもありながら、オープニングテーマも自分が歌わせていただくことになって、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。今現在、撮影中ということもあり新鮮な気持ちでレコーディングすることもできて、気持ちも入った曲になっていると思うので、ぜひ楽しみにしていてください！
■FRIDAY CATS
ドラマのテーマを見た時に今回EDに決定していただいた楽曲「Doppelganger」がぴったりだなと思っていたので決定してうれしかったです。（ほかにもね、数曲作ったのですが心の中で「これじゃないかな!?」って勝手に思ってました。by Vo.ニケ）「もう一人の自分」の裏表を描いた楽曲だったので、悪意と善意の混じったこの曲がドロッとした世界にハマるとうれしいです。気まぐれな週末の猫どもの音楽はひねくれてますが、あなたに、ドラマの世界に響くとうれしいです。
【写真】EDテーマを担当するFRIDAY CATS
原作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきん氏による同名作。“自認16歳美少女”の61歳の女性・白石美子（かたせ）が、野村紘（豆原）への愛ゆえに暴走する狂気に満ちあふれたロマンティックホラーを描く。
エンディングテーマには、今年の春に始動したばかりの新鋭4人組ロックバンド・FRIDAY CATSの「Doppelganger（※a＝ウムラウト付き）」が決定。Vo.ニケの猫のような甘い歌声が、美子の持つ二面性や、美子の策略通りにいかないもどかしさや皮肉をつづったような歌詞とマッチし、本作とぴったりな楽曲になっている。
また、柳ゆり菜が、美子の秘密の過去を知る重要な人物・吉田夏美、夏樹陽子が美子の親友・黒岩美子を演じることも発表された。
迫り来る隣人・美子の恐怖に背筋が凍る60秒予告映像も公開された。
【コメント全文】
■MAME（豆原一成）
ドラマで初主演（W主演）ということもありながら、オープニングテーマも自分が歌わせていただくことになって、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。今現在、撮影中ということもあり新鮮な気持ちでレコーディングすることもできて、気持ちも入った曲になっていると思うので、ぜひ楽しみにしていてください！
■FRIDAY CATS
ドラマのテーマを見た時に今回EDに決定していただいた楽曲「Doppelganger」がぴったりだなと思っていたので決定してうれしかったです。（ほかにもね、数曲作ったのですが心の中で「これじゃないかな!?」って勝手に思ってました。by Vo.ニケ）「もう一人の自分」の裏表を描いた楽曲だったので、悪意と善意の混じったこの曲がドロッとした世界にハマるとうれしいです。気まぐれな週末の猫どもの音楽はひねくれてますが、あなたに、ドラマの世界に響くとうれしいです。