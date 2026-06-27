川島明＆菊池風磨、“ウンチク”徹底調査 『全力シャカリキ調査団』で3度目のタッグ組む
麒麟の川島明とtimeleszの菊池風磨がMCを務める読売テレビ・日本テレビ系バラエティー『全力シャカリキ調査団』が、28日午後3時から関西＆福岡エリアで放送される。放送終了後にはTVerで配信されるほか、7月11日に東海＆北海道エリア、12日に関東エリアでも放送される。
【番組カット】めちゃくちゃ楽しそう！笑顔の川島明＆菊池風磨
同番組は、ウンチク大好きな“ウンチクん”（声・秋山竜次）が率いるシャカリキ調査団が、疑問や珍問、難問をお題にして、答えを求めて全力で調査する。川島と菊池がタッグを組むのは3度目となる。
最初に調べるネタは、「カレーの隠し味、1番美味しくなるのは？」というテーマ。モデルで俳優の高橋ユウが10時間かけて25種類の隠し味を徹底検証。王道のはちみつやすりおろしりんごから、ピーナッツバターやごまドレッシングまで試し、その味をAI味覚センサーで採点する。膨大な作業を見守る菊池が「何人かに分ければいいんじゃないの…？」とツッコミを入れる場面も。
そして、「誰もが喜ぶテッパンの手土産ってなに？」というテーマでは、上沼恵美子に突撃調査。“上沼恵美子テッパン手土産ベスト3”が発表されるほか、上沼が細木数子さん、GACKT、上川隆也らにも贈ったという極上の手土産が登場する。
また、「昔話を現実の法律で裁いたら1番の重罪人は誰になる？」という毛色が違うウンチクも解き明かされる。「ももたろう」「きんたろう」「いっすんぼうし」などを題材に、最強弁護士軍団が昔話を読み込み、議論の末に罪状を決めていく。VTRを見届けたゲストの野々村友紀子が「単純にイヤな気持ちになった」と語る、衝撃のランキングとは。
【番組カット】めちゃくちゃ楽しそう！笑顔の川島明＆菊池風磨
同番組は、ウンチク大好きな“ウンチクん”（声・秋山竜次）が率いるシャカリキ調査団が、疑問や珍問、難問をお題にして、答えを求めて全力で調査する。川島と菊池がタッグを組むのは3度目となる。
そして、「誰もが喜ぶテッパンの手土産ってなに？」というテーマでは、上沼恵美子に突撃調査。“上沼恵美子テッパン手土産ベスト3”が発表されるほか、上沼が細木数子さん、GACKT、上川隆也らにも贈ったという極上の手土産が登場する。
また、「昔話を現実の法律で裁いたら1番の重罪人は誰になる？」という毛色が違うウンチクも解き明かされる。「ももたろう」「きんたろう」「いっすんぼうし」などを題材に、最強弁護士軍団が昔話を読み込み、議論の末に罪状を決めていく。VTRを見届けたゲストの野々村友紀子が「単純にイヤな気持ちになった」と語る、衝撃のランキングとは。