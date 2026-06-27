似鳥沙也加は、1993年福岡県出身。ハッシュタグ「#インスタグラビア」を生み出し大バズりし、グラビア界を席巻。近作にデジタル限定写真集『ふれあ、』『ふりる。』（共にKADOKAWA）など。最新情報はX（@nitori_sayaka）、Instagram（@uw.sayaka）にて発信している。

グラビア界のアイコンとして活躍する似鳥沙也加が、なんとデジタル写真集2作品同時発売を敢行！ それぞれ印象が違った作品に仕上がっている。

「フェティッシュお嬢様の限界突破」では、フェティシズムを感じるグラビアカットを収録しており、こだわり抜いた力作となっている。届いたカットでは、緑生い茂る外景ロケーションでヒップを披露したり、代名詞とも言うべき下乳バストがこぼれてしまったカット、陽の光に照らされて輝いている女神カットがチェックできる。まるで印象派絵画のような色合いを感じさせる、グラビア作品でアートな風を吹かしている。

一転して「ブチ上げ極上ボディ」の表紙では、ピンクのネオンと一体化した美女を写しながら、アメリカン・トイが展示された趣味嗜好が強い部屋でポージングしており、パーティーピーポーを楽しむ似鳥沙也加を拝むことが出来る。一転して極上ボディを最大グレードに感じてほしいが為に、派手な衣装で攻めまくり！ 星型に模られたバストが印象的なビキニを着て。舌をペロッと出して挑発されてしまう。またビリビリに破かれた様なデザインかつ、ほぼ一枚布で出来た衣装で、磨き上げたプロポーション＆美しい肌を、惜しげもなく露出している。まさにクレイジーな一面を表現するために、手加減なしでブチ上げてくれる！