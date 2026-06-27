相葉雅紀、後輩の活躍に喜び「楽しそうに調査してくれている」 深澤辰哉は座敷わらし調査で続行不可能な事態に
タレントの相葉雅紀がMCを務める7月3日放送のTBS系バラエティー『口を揃えたフシギな話』（後9：15）に、Snow Man・深澤辰哉、Aぇ! group・小島健、ふぉ〜ゆ〜・松崎祐介、松本若菜らがスタジオゲストとして、濱田崇裕（※濱＝異体字／WEST.）らがVTRに出演する。今回は、全国各地に伝わる“不思議な話”を徹底調査する。
【写真】どんな表情⋯？神業クレーンゲームに挑戦する深澤辰哉
同番組は、相葉とニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がタッグを組み、世界中の専門家が口を揃えた“フシギ案件”を紹介、調査するミステリーバラエティーの第3弾。
前回の放送で不思議なものが見える体質と告白し、座敷わらしのロケに行きたいと希望していた深澤が、念願のロケに参戦。深澤は座敷わらし調査隊隊長に任命され、酒井貴士（ザ・マミィ）と共に宮城県にある座敷わらしに会えるという蔵へ検証に向かう。そこでは、まるで2人を歓迎しているかのように衝撃現象が連発。 ありえない出来事が起き、深澤が大絶叫。ロケ続行不可能な事態に。スタジオでロケを振り返った深澤は「フシギな現象が起こりすぎて怖い」と漏らすほど。果たして座敷わらしには会えたのか。
松崎とエース（バッテリィズ）は、千葉・船橋の海岸を訪れる。2年前、全長約50センチ、白濁色で不気味な模様をしており、黄色の膜のようなもので覆われている部分のある謎の漂流物が発見されたが、いまだに正体不明の状態。レントゲンやCT、燃焼実験、成分分析などあらゆる方法を駆使して検証したところ、その謎の正体がついに明らかになる。
そして、東洋一の歓楽街と言われる“新宿・歌舞伎町”にまつわるパラレルワールドの調査も実施。実際に体験した2人の証言を入手し、それをもとに再現VTRを作成。歌舞伎町の現場を徹底追跡し、当時を知る人々に聞き込みを行う。その調査結果はいかに。
また、濱田と高野正成（きしたかの）が不思議と噂されている「とける墓石」を調査するべく、鹿児島・徳之島へ向かう。名前が刻まれている中心部分の墓石だけがとけており、地元の人もなぜそのようなことが起こるのか分からないという。その訳とは一体。
収録後、相葉は「楽しかったです。パラレルワールドも座敷わらしもロマンがあって良いなと思いました。（事務所の後輩の活躍ぶりには）楽しそうに調査してくれているのがすごく伝わりました。皆の頑張っている姿を見ることができてうれしかったです」と感想を語った。ニューヨークの屋敷は「ロケもですが、パラレルワールドの再現VTRもクオリティがすごかったです。（以前ニューヨークでMCをしていた）『口を揃えた怖い話』とは、また違う見応えがあって、展開が読めなくて面白かったです！ただの怪談とはまた違う、感情がいろいろ動く番組です」と話し、嶋佐は「深澤くんが座敷わらしに会うロケに行ってくれて、すごいことが起きまくっていて、やっぱり運を持っているなと思いました。いつも以上にすごい現象のオンパレードで驚きました！」とそれぞれ番組の見どころを語った。
【写真】どんな表情⋯？神業クレーンゲームに挑戦する深澤辰哉
同番組は、相葉とニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がタッグを組み、世界中の専門家が口を揃えた“フシギ案件”を紹介、調査するミステリーバラエティーの第3弾。
松崎とエース（バッテリィズ）は、千葉・船橋の海岸を訪れる。2年前、全長約50センチ、白濁色で不気味な模様をしており、黄色の膜のようなもので覆われている部分のある謎の漂流物が発見されたが、いまだに正体不明の状態。レントゲンやCT、燃焼実験、成分分析などあらゆる方法を駆使して検証したところ、その謎の正体がついに明らかになる。
そして、東洋一の歓楽街と言われる“新宿・歌舞伎町”にまつわるパラレルワールドの調査も実施。実際に体験した2人の証言を入手し、それをもとに再現VTRを作成。歌舞伎町の現場を徹底追跡し、当時を知る人々に聞き込みを行う。その調査結果はいかに。
また、濱田と高野正成（きしたかの）が不思議と噂されている「とける墓石」を調査するべく、鹿児島・徳之島へ向かう。名前が刻まれている中心部分の墓石だけがとけており、地元の人もなぜそのようなことが起こるのか分からないという。その訳とは一体。
収録後、相葉は「楽しかったです。パラレルワールドも座敷わらしもロマンがあって良いなと思いました。（事務所の後輩の活躍ぶりには）楽しそうに調査してくれているのがすごく伝わりました。皆の頑張っている姿を見ることができてうれしかったです」と感想を語った。ニューヨークの屋敷は「ロケもですが、パラレルワールドの再現VTRもクオリティがすごかったです。（以前ニューヨークでMCをしていた）『口を揃えた怖い話』とは、また違う見応えがあって、展開が読めなくて面白かったです！ただの怪談とはまた違う、感情がいろいろ動く番組です」と話し、嶋佐は「深澤くんが座敷わらしに会うロケに行ってくれて、すごいことが起きまくっていて、やっぱり運を持っているなと思いました。いつも以上にすごい現象のオンパレードで驚きました！」とそれぞれ番組の見どころを語った。