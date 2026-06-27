読売テレビは、『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜よる７時～）の特別編を、６月２８日(日)午後4時半から放送する。

今回の特別編では、年に一度の上方落語の祭典「彦八まつり」に密着。今年の実行委員長を務め、祭りの成功のために奮闘する月亭方正の元に、「ほんわか」の仲間たちが駆け付ける。果たして彼らの活躍ぶりは？

今年５月に生國魂（いくたま）神社で開催された「彦八まつり」。上方落語の伝統と魅力を広く伝えるため、年に一度開催される「上方落語の祭典」だ。この大事なイベントで今年の実行委員長を務めたのが、「ほんわか」でお馴染みの月亭方正。１８年前に噺家となり、落語との出会いを「人生を捧げられるものを見つけた」と振り返る方正は、その恩返しのため、祭りの成功に向けて奮闘する。そんな方正と祭りを盛り立てるために、当日会場には「ほんわか」メンバーたちが駆け付け、祭りのメインイベント「奉納落語会」で様々な芸を披露した。

まず登場したのは、間寛平。演目は、三味線やギターなどの伴奏に合わせて節を付けながら物語を語る「浪曲」だ。熱が入るあまり、途中で演台が客席に落ちてしまうトラブルに見舞われるも、見事なアドリブで切り返して客席の笑いを取るあたりはさすがのベテランぶり。



続いて登場したNON STYLE石田は、自作の創作落語を披露。現役漫才師ならではの小気味よいしゃべりで、これまた客席から爆笑をかっさらう。その様子を見ていた方正も、楽屋に戻ってきた石田を「素晴らしい」「震えた」と手放しで絶賛する。「ほんわか」メンバーの活躍で客席も温まる中、楽屋で青ざめた顔をしていたのは、すっちーだ。吉本新喜劇では座長の一人を務めるすっちーだが、実は落語に挑戦するのはこの日が初めて。方正に一対一で稽古をつけてもらってきたものの、「新喜劇とはぜんっぜんちゃいますよ。だって座員がいないんですもん！」と緊張しきり。心配して楽屋に駆け付けてきた方正に直前までアドバイスをもらい、すっちーはいよいよ舞台へ。演目は古典落語「猫の茶碗」。名品の茶碗から餌を食べている猫とそれを見つけた男とのユーモラスなやり取りを演じるうちに・・・いつの間にか新喜劇の「あのネタ」に変化！？ 客席からは大爆笑が巻き起こった。

大舞台を終えて楽屋に戻ってきたすっちー。緊張から解き放たれ、その場にへたり込んでしまう。方正は「お客さんが手を叩きながら笑ってくれるってなかなかない。最高やで！」。上方落語のレジェンド・桂文枝さんも、「本当に落語家らしくなった。こんな『彦八まつり』ができるのは、彼しかいないのでは」と讃えた月亭方正。「とにかく落語のすそ野を広げたい」と意気込みながら臨んだ「彦八まつり」で、見事に実行委員長の重責を果たしたのだった。

