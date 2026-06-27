川島明（麒麟）＆菊池風磨（timelesz）がダブル MCを務める単発バラエティー『全力シャカリキ調査団』が関西＆福岡エリアにて明日28日(日)ごご3時から放送される。この番組では、ウンチク大好きな“ウンチクん”（声：秋山竜次・ロバート）率いるシャカリキ調査団が、どこにも載っていない疑問、珍問、難問をお題にして、答えを求めて全力調査！ここでしか知り得ないとっておきのウンチクをたっぷり紹介するウンチクバラエティーショー！

MCを務める川島＆菊池は、前身番組『別に知らんでええねんけど…』（24年6月27日OA）、『今すぐ調べてウンチクん』（25年9月2日OA）に続いて3度目のタッグ！

最初に調べるネタは「カレーの隠し味、一番美味しくなるのは？」というテーマ。隠し味として王道のはちみつやすりおろしりんごから、ピーナッツバターやごまドレッシングといった変わり種まで全25種類を、モデルで女優の高橋ユウが10時間かけて全て調査！25人前のカレーを用意するところから始まり、1つずつ隠し味を入れ込んでいく途方もない作業に、見守る菊池からは「何人かに分ければいいんじゃないの…？」とツッコミが入りながらも調査は進む。そして、出来上がったカレーは、AI技術を駆使して人間の味覚を数値化する味覚センサー「レオ」が採点。番組を見終わったらすぐにカレーを作りたくなること間違いなしのランキングにご注目！

そして、「誰もが喜ぶテッパンの手土産ってなに？」というテーマの答えを求めて、番組スタッフは関西のしゃべくり女王・上沼恵美子へ突撃調査！上沼恵美子テッパン手土産ベスト３を大発表。さらに上沼恵美子が細木数子、GACKT、上川隆也など錚々たる面々に渡したという、極上の手土産がスタジオに登場。スタジオ一同言葉を失う絶品手土産とは果たして！？

他にも「中国人が選んだ本当に美味しい冷凍炒飯ランキング」「ドラァッグクイーンが使用率No.1のメイク落とし」など言われてみたら気になる事象をシャカリキ調査！

さらに、放送を記念して、ウンチクんとアニメ『おしりたんてい』の禁断のコラボシールが登場！放送当日となる6月28日(日)の12時～18時に読売テレビ本社（大阪市中央区城見1丁目3番50号）にてシール無料配布イベントを開催！1200枚限定で配布される。