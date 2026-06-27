サンドウィッチマン＆オードリーMC初タッグ！テーマは“おじさん”「最高の空間だった」【単独インタビューあり】
お笑いコンビ・サンドウィッチマン、オードリーがMCタッグを初結成したテレビ朝日系バラエティー『オジサンドリー』が、28日に放送される（後10：15）。
【番組カット】みんないい顔！サンド＆オードリーがMC初タッグ
オジサンになったサンド、オードリーにこれからの人生を豊かにするヒントにしてもらおうと、令和の“幸せに生きるオジサンたち”を大調査。今の世の中では何かと肩身の狭いオジサンたち、エンタメ界でも“オジサンたちの自虐”を扱うことが増えているが…。
そんな今だからこそ、なんだか楽しそうな“幸せに生きるオジサン”を深掘りして楽しく生きるヒントを得よう！というコンセプトで立ち上がった同番組。オジサン世代はもちろん、女性にも、若い世代にも刺さる内容となっている。
オリコンニュースでは、収録を終えた4人に単独取材を行った。
■サンドウィッチマン、オードリー
――収録を終えての感想
【伊達みきお】
うれしかったですね。単純にオードリーと会うことがあまりないので、そういう意味では決まった時からちょっと楽しみにしてました。想像以上に楽しかった。また、ぜひ！1時間番組なのに、3時間近く撮ってましたから（笑）。僕ら一人ひとり、若林くんから「長いよ」と言われたんですけど、たしかになって（笑）。
【富澤たけし】
オードリーとは、もっと若い頃に出会っていて、今こうやって会って、ちゃんとおじさんになってる。そこもなんかうれしかったり…。
【若林正恭】
やっぱりサンドさん安心感がありますし、18年ぐらい前かな、営業とかでご一緒させてもらったりして。その安心感とかもある中、けっこう序盤で僕「みんな長いな」と思っていて（笑）。カンペが「Vに行ってください！」ってなっていたので（笑）。ずっと面白かったんですよ。そこがよかったのかどうかっていうのは、これからのオンエアで確認です。めっちゃ短くなってたら、なんか間を詰められるってショックじゃないですか。おじさんってことなんで。それを確認してから次回かなという感じですかね。
【伊達】
カンペは若林くんにしか出ないから、こっちは自由にやっちゃったっていう（笑）。
【若林】
僕がなんか（カンペを見て）切る感じで、次にいく感じも（サンドの2人は）なんかわかると思うんですよ。でも、ずっとしゃべり続けていましたから（笑）。めっちゃ楽しかったっていうことなんですけど。
【春日俊彰】
おじさんが「おじさんだから…」みたいな話をしても、誰からも否定されないっていう。普通、我々の2つか3つぐらい下の世代の芸人がいたら「いや、長いな！」「つまんねぇな！」とか（笑いの文脈でのツッコミで）言われたらシュンとしちゃうので（笑）。だけど、この番組ではみんな長いなと思いつつも「うんうんうん」って聞いてくれるので、甘えちゃって（笑）。だから、ちょっと長くなっちゃったというのもありましたから、この空間がすごく最高だったなと。
【若林】
ゲストも長かったですよね（笑）。やっぱり、おじさんって長いからか。
【富澤】
聞いてもらいたいんだよ。
【春日】
普段は誰にも聞いてもらえないのでね。おじさんにとっては、最高の空間だったなと。
――VTRやみなさんのトークを見ていると「おじさんって面白いな」と感じました。みなさんが印象に残っているシーンなどありますか？
【伊達】
おじさんに見てほしいなって思いますね。我々世代よりちょっと上だったりの方々に「そうなんだよな」って言ってもらいながら見てほしいですね。そういう人たちはまだテレビ見てくれているはずなんで。おじさんにもっとやさしく、褒めてあげてほしいですね。
【富澤】
おじさんがこの番組を見て、おじさんに次の日会社とかで「あの番組見た？」みたいな感じで口コミで広がってほしいですね（笑）。
【伊達】
だから、オリコンニュースとかもネットニュースやめてください（笑）。
【若林】
言っていることがおかしい（笑）。おじさんの名言が多かったですよね。やっぱり人生が伝わってくるというか。その世代の人はみんな見ていますし。『TVタックル』の視聴者はごっそりいただきたいですね（笑）。
【春日】
すごく共感できるVだったなと思いましたよね。包丁にこだわっているとか、ちょっと前のめりになれるものがたくさんありました。
【伊達】
だから、今流れている番組で一番いい番組じゃないですか？
【若林】
そんな訳はなぇよ（笑）！
――レギュラー化に向けての野望？
【伊達】
やっぱりそのパイロット版っていうんですかね、レギュラーまでに向けてまず20回はやりたい。
【春日】
その番組はレギュラーにならないですよ（笑）。
【若林】
5〜6年かかりますよ（笑）。
【富澤】
やっぱり、いろんな世代に見てもらいたいんで、インフルエンサーとか呼んで（笑）。
【伊達】
やめろよ（笑）！
【若林】
ちゃんとレギュラーにしてほしいんで、次からはおじさんのテーマをやめた方がいい（笑）。マイナーチェンジですよね。「趣味っていいよね」みたいな流れから、あんまりわからないようにして、真面目にレギュラーになりたい（笑）。
【春日】
マイナーチェンジもしなきゃいけないでしょうけど、あんまりテレビっぽくならずに、レギュラーにしてもらいたいなっていう。おじさんって、やっぱりバカにされるといいますか。若者から「これ知ってますか？」って聞かれたり、「これどうやって開けるんだ？」みたいなやつはもう絶対にやめてほしい（笑）。かといって、おじさんすごいっていう方向ではなく、このまま。持ち上げることも下げることもせず、そのままにしてほしいっていう。
【伊達】
ゴールデンとかではやりたくないですね（笑）。
【春日】
おじさんかわいいみたいなのもいらない（笑）。そうなったら、終わりなんで。おじさんの地位を上げたくも下げたくもない。ただのおじさんっていうことですね。
【番組カット】みんないい顔！サンド＆オードリーがMC初タッグ
オジサンになったサンド、オードリーにこれからの人生を豊かにするヒントにしてもらおうと、令和の“幸せに生きるオジサンたち”を大調査。今の世の中では何かと肩身の狭いオジサンたち、エンタメ界でも“オジサンたちの自虐”を扱うことが増えているが…。
オリコンニュースでは、収録を終えた4人に単独取材を行った。
■サンドウィッチマン、オードリー
――収録を終えての感想
【伊達みきお】
うれしかったですね。単純にオードリーと会うことがあまりないので、そういう意味では決まった時からちょっと楽しみにしてました。想像以上に楽しかった。また、ぜひ！1時間番組なのに、3時間近く撮ってましたから（笑）。僕ら一人ひとり、若林くんから「長いよ」と言われたんですけど、たしかになって（笑）。
【富澤たけし】
オードリーとは、もっと若い頃に出会っていて、今こうやって会って、ちゃんとおじさんになってる。そこもなんかうれしかったり…。
【若林正恭】
やっぱりサンドさん安心感がありますし、18年ぐらい前かな、営業とかでご一緒させてもらったりして。その安心感とかもある中、けっこう序盤で僕「みんな長いな」と思っていて（笑）。カンペが「Vに行ってください！」ってなっていたので（笑）。ずっと面白かったんですよ。そこがよかったのかどうかっていうのは、これからのオンエアで確認です。めっちゃ短くなってたら、なんか間を詰められるってショックじゃないですか。おじさんってことなんで。それを確認してから次回かなという感じですかね。
【伊達】
カンペは若林くんにしか出ないから、こっちは自由にやっちゃったっていう（笑）。
【若林】
僕がなんか（カンペを見て）切る感じで、次にいく感じも（サンドの2人は）なんかわかると思うんですよ。でも、ずっとしゃべり続けていましたから（笑）。めっちゃ楽しかったっていうことなんですけど。
【春日俊彰】
おじさんが「おじさんだから…」みたいな話をしても、誰からも否定されないっていう。普通、我々の2つか3つぐらい下の世代の芸人がいたら「いや、長いな！」「つまんねぇな！」とか（笑いの文脈でのツッコミで）言われたらシュンとしちゃうので（笑）。だけど、この番組ではみんな長いなと思いつつも「うんうんうん」って聞いてくれるので、甘えちゃって（笑）。だから、ちょっと長くなっちゃったというのもありましたから、この空間がすごく最高だったなと。
【若林】
ゲストも長かったですよね（笑）。やっぱり、おじさんって長いからか。
【富澤】
聞いてもらいたいんだよ。
【春日】
普段は誰にも聞いてもらえないのでね。おじさんにとっては、最高の空間だったなと。
――VTRやみなさんのトークを見ていると「おじさんって面白いな」と感じました。みなさんが印象に残っているシーンなどありますか？
【伊達】
おじさんに見てほしいなって思いますね。我々世代よりちょっと上だったりの方々に「そうなんだよな」って言ってもらいながら見てほしいですね。そういう人たちはまだテレビ見てくれているはずなんで。おじさんにもっとやさしく、褒めてあげてほしいですね。
【富澤】
おじさんがこの番組を見て、おじさんに次の日会社とかで「あの番組見た？」みたいな感じで口コミで広がってほしいですね（笑）。
【伊達】
だから、オリコンニュースとかもネットニュースやめてください（笑）。
【若林】
言っていることがおかしい（笑）。おじさんの名言が多かったですよね。やっぱり人生が伝わってくるというか。その世代の人はみんな見ていますし。『TVタックル』の視聴者はごっそりいただきたいですね（笑）。
【春日】
すごく共感できるVだったなと思いましたよね。包丁にこだわっているとか、ちょっと前のめりになれるものがたくさんありました。
【伊達】
だから、今流れている番組で一番いい番組じゃないですか？
【若林】
そんな訳はなぇよ（笑）！
――レギュラー化に向けての野望？
【伊達】
やっぱりそのパイロット版っていうんですかね、レギュラーまでに向けてまず20回はやりたい。
【春日】
その番組はレギュラーにならないですよ（笑）。
【若林】
5〜6年かかりますよ（笑）。
【富澤】
やっぱり、いろんな世代に見てもらいたいんで、インフルエンサーとか呼んで（笑）。
【伊達】
やめろよ（笑）！
【若林】
ちゃんとレギュラーにしてほしいんで、次からはおじさんのテーマをやめた方がいい（笑）。マイナーチェンジですよね。「趣味っていいよね」みたいな流れから、あんまりわからないようにして、真面目にレギュラーになりたい（笑）。
【春日】
マイナーチェンジもしなきゃいけないでしょうけど、あんまりテレビっぽくならずに、レギュラーにしてもらいたいなっていう。おじさんって、やっぱりバカにされるといいますか。若者から「これ知ってますか？」って聞かれたり、「これどうやって開けるんだ？」みたいなやつはもう絶対にやめてほしい（笑）。かといって、おじさんすごいっていう方向ではなく、このまま。持ち上げることも下げることもせず、そのままにしてほしいっていう。
【伊達】
ゴールデンとかではやりたくないですね（笑）。
【春日】
おじさんかわいいみたいなのもいらない（笑）。そうなったら、終わりなんで。おじさんの地位を上げたくも下げたくもない。ただのおじさんっていうことですね。