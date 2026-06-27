■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド 日本 3ー2 イラン（日本時間27日、フランス）

【写真を見る】『フルセット芸人』元日本代表の山村宏太さん「僕が話すと…」次戦アメリカは“データ合戦に”【ネーションズリーグ】

ネーションズリーグの男子予選ラウンドで、男子日本代表（世界ランク5位）はイラン（同17位）に、セットカウント3−2（25ー19、25ー19、20ー25、23ー25、15ー12）で勝利し、開幕6連勝とした。この試合で解説を務めた元日本代表の山村宏太さん（45）が、イラン戦の勝因と次戦（28日）対戦する世界ランク3位のアメリカ戦に向けての見どころを挙げた。

TBS小沢光葵アナウンサー：日本が勝ちました！

山村さん：勝ちました！

小沢アナ：元日本代表の山村宏太さんです。お疲れ様でした。

山村さん：お疲れ様でした。

小沢アナ：いやー、もうなんか、力入りましたね！

山村さん：疲れましたね！

小沢アナ：力が入ってしまいました。

山村さん：映ってないんですけど、自然とガッツポーズとか、やっぱ5セット目行くと、なっちゃいますよね。疲れましたね。

小沢アナ：山村さん、ずっと、こうやって（お祈りポーズ）されてました。

山村さん：そうなんです。もうね、そうやって力を送ることしかできない歯痒さがあるんですけど、でもやっぱり見てる方にとっても、きっとそういうシーンだったと思うんで。僕は、見るのも好きなんですけど、こうやって喋らせてもらえると、より感情移入できて、僕はありがたい仕事。ありがとうございます。

小沢アナ：日本時間の現在午前3時30分ですけど。

山村さん：3時30分！

小沢アナ：どんなテンションですか、今？

山村さん：僕、普段この時間に起きてることがないんで、もうよくわかんないテンション、ナチュラルハイになっております！

小沢アナ：そして日本も開幕6連勝で、もっとハイになっていいんじゃないですかね。

山村さん：いいと思いますね！やっぱり勝つことが、今の日本代表にとっては成長の糧になるので、負けて学ぶこともあるんですけど、やっぱり勝つ方がいいと思います。なのでこれからどんどん強い相手になっていきますけど、楽しみですね。

小沢アナ：今日の日本は、どんなところが良かったですか？

山村さん：入り方ですね。1、2セット目。暑いので体の状態っていうのは基本的に上がりやすいと思うんですけど。やはり終盤、継続することが逆に難しい、実際そういう試合内容になってしまったと思うんですけど、そこから最後もう1回5セット目にネジを巻き直して、しっかり勝ち切れたっていうのが収穫じゃないかなと思ってます。

小沢アナ：今日、山村さんの中で一番印象に残った選手っていらっしゃいますか？

山村さん：印象に残った選手。やっぱりキャプテンの石川（祐希）くんと（郄橋）藍くんが5セット目、それぞれ1本ずつサービスエース取ってくれたんですけど、なんでかって言うと、予言したじゃないですか！その通りの展開を作ってくれた彼らを僕は感謝してます。

小沢アナ：エースが2人行くと。

山村さん：1本ずつおそらく（サービスエースを）取ったら、勝つっていう表現をしたんですけど。あれは残ってないんですよね、証拠は。

小沢アナ：証拠は…おそらく配信されてるはずですもんね？

山村さん：いや、あれ違った、中継に行ってないですもんね、止まってた場所なんで。

小沢アナ：あ、違うか、その中継に行ってないですもんね。あ！

山村さん：多分音声録ってないんですよ。

小沢アナ：あ、音声入ってませんか。

山村さん：入ってないんですよね、なので、これまた言ってるわみたいな感じで、思われてしまうと思うんですけど、言いましたよね？僕。

小沢アナ：ええ、言ってました。

山村さん：予言しましたよね。で、その通りになって、こうアピールしてたんですけど、多分そこも入ってない、映らないじゃないですか、僕らって。なので、分からないと思うんですけど、そういうこともあったなって、やっぱりテンションおかしくなってますよね、ちょっとね。

小沢アナ：いや午前3時30分ですから、お忙しい中、ありがとうございます。

山村さん：いえいえ、もう楽しかったです。

次戦（28日）のアメリカ戦みどころ

小沢アナ：そして次はアメリカ戦ですけれども、どんなところを注目していきますか？

山村さん：やはりアメリカも高さ、パワーがありますし、ミドルの攻撃力っていうのはかなり高い。で、東レでプレーしてるテイラー・エイヴリル（34）と、マシュー・アンダーソン（39）。アンダーソンが、堺ブレイザーズでやってましたけど。そういった日本でプレーした選手もいるので、そういった意味では彼らのことも分かってるデータはあると思いますし。逆に言うと、もう何度も対戦してる日本のデータっていうのもかなり集められてると思うんで、そういったデータ合戦と言いますか、より分析が高かった方が有利に進めたりすることもあるので。そういったところも見どころかなとは思います。

小沢アナ：まあこの接戦を制したっていうのは、相当選手たちにとっても自信になるでしょうし、次も頑張ってほしいですね。

山村さん：我々解説陣も、やっぱり自分が話をして負けると、すごい責任を感じるんですよね。

小沢アナ：そうなんですか。

山村さん：そうなんですよ、直接僕らが試合の1点2点を取るわけではないんですけど、なんか自分が喋ったせいで負けたのかなとか、フルセットになってしまったのかなって思いやすいんで。勝ってくれると本当に充実感、負けるのと勝つのでは全然違いますよね。

小沢アナ：今日、ちょっと今日第5セットまで行くのが心配だみたいな話もされてましたね。

山村さん：もう僕が話すとき、結構フルセットになってしまうことがあるんで、よく周囲からは『フルセット芸人』っていうふうに言われてるんですけど。今日また一つ証明してしまったなと、反省しております。芸人ではないんですけどね。

小沢アナ：この後、山村さんが解説のときは、見る方は時間に余裕を持って、テレビの前に座っていただけるといいかもしれないっていうことですね。

山村さん：逆に、ちょっとここの相手にフルセットまで行ってほしいなとかいうときに、解説の依頼が来ると、もしかしたら持ち込むことができるかもしれないですね。

小沢アナ：分かりました。次のアメリカ戦も楽しみに見ていきましょう。山村さんとお伝えをしてきました。お忙しい中ありがとうございました。

山村さん：ありがとうございました。

小沢アナ：山村さんおやすみなさい。

山村さん：もう寝ないです今日は（笑）。

【男子日本代表 日程＆結果】※日本時間



■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）

6月10日（水）〇3ー0 ウクライナ

6月12日（金）〇3ー2 ポーランド

6月13日（土）〇3ー1 中国

6月14日（日）〇3ー1 スロベニア

■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）

6月24日（水）〇3ー1 セルビア

6月27日（土）〇3ー2 イラン

6月28日（日）00時00分〜 vsアメリカ

6月29日（月）00時00分〜 vsフランス

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月15日（水）19時20分〜 vsイタリア

7月16日（木）19時20分〜 vsカナダ

7月17日（金）19時20分〜 vsベルギー

7月19日（日）19時20分〜 vsアルゼンチン

■決勝ラウンド

7月29日〜8月2日：中国（寧波）

【今後の男子日本代表日程】

アジア大会愛知・名古屋

日程：9月27日〜10月3日

場所：岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館