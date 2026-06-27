フランスは2回にカウント0-2から逆転3ランを放った

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間27日・サンディエゴ）

ドジャース・佐々木朗希投手は26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に先発登板。3回にタイ・フランス内野手に対して98.9マイル（約159.1キロ）

のフォーシームをぶつけると、打者はしばらく起き上がれず、場内は騒然とした。

佐々木は初回をゼロに抑えるも、2回に連続四球でピンチを作り、カウント0-2からのスライダーをフランスに被弾していた。1-3で迎えた4回、先頭のマニー・マチャド内野手に二塁打を浴びたが、2死として打席にフランスを迎えた

カウント2-2からの6球目だった。98.9マイルの剛球がやや抜けると、フランスがスイングしにいった右手付近に直撃した。フランスは痛みで絶叫し、その場で倒れ込んだ。トレーナーが駆け寄るもしばらく動けず。場内のファンは頭を抱えて無事を祈った。

その後、状態を確認してプレーを続行して一塁へ向かった。ピンチを作った佐々木だが、どうにかこのイニングをゼロに抑えている。（Full-Count編集部）