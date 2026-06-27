顔から抜けなくなった紙コップと死闘を繰り広げる猫さん。果たして猫さんは、無事に紙コップを顔から外すことができたのでしょうか！？

話題となっている投稿は、記事執筆時点で2.8万再生を突破。いいねの数も1100件を超えるなど、大きな注目を集めています。

【動画：紙コップに顔を突っ込んで『遊んでいたネコ』→様子を見ていると…「すごいことになったｗ」「コントかよｗ」】

コップが…取れにゃい！

Instagramアカウント「ねこちゃんず」に登場したのは、ラグドールの「エリザベス」ちゃん。同じくラグドールの「シャーロット」ちゃんと一緒に暮らしている女の子です。

ある日、紙コップに顔を突っ込んで遊んでいたというエリザベスちゃん。楽しそうに遊んでいるのかと思いきや、どうやら様子が違ったそう…。なんと顔に紙コップがはまって抜けなくなってしまったようで、エリザベスちゃんは大慌てだったといいます。

紙コップを顔にはめて、慌てふためくエリザベスちゃんを見て、飼い主さんも「相変わらず可愛い」と感じたそう。やっぱりドジっ子な猫さんって可愛いですよね！

エリザベスちゃんvsコップの結末は！？

なかなか顔から紙コップが外れず、ジタバタするエリザベスちゃん。まるでコントのような展開に笑わずにはいられません。短いお手手で何とか紙コップを取ろうとする姿も可愛らしく、ただただ癒やされます。

しばらく紙コップと格闘を繰り広げたエリザベスちゃんですが、何とか自力で紙コップを外すことに成功。外し終えたエリザベスちゃんの顔は、どこか安心した表情だったといいます。「もう紙コップでは遊ばにゃい！」と心に誓ったことでしょう。

コップへの恨みは恐るべし？

紙コップでまさかの悲劇に陥ったエリザベスちゃん。よっぽど紙コップにムカついていたのでしょう。外し終えた紙コップをジーっと睨みつけると、そのまま猫パンチを喰らわしたそうです。紙コップへの恨み、恐るべしです…！

飼い主さんいわく、とっても甘えん坊だというエリザベスちゃん。悲惨な目にあったこの後は、たくさん飼い主さんに甘えて慰めてもらったことでしょう。ドジっ子な姿が愛らしくて可愛すぎるエリザベスちゃんなのでした。

コントのような姿で笑わせてくれたエリザベスちゃん。その姿を見た視聴者からは「すごいことになったね」「可愛すぎるぅ」「コントかよ」といったコメントが寄せられ、必死すぎるエリザベスちゃんについ笑ってしまった人も多いようです。

Instagramアカウント「ねこちゃんず」では、他にもエリザベスちゃん・シャーロットちゃんが飼い主さんに甘える様子など、見ているだけで癒やされる可愛い姿が投稿されています。

エリザベスちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「ねこちゃんず」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。