ぴったりと寄り添い合ってお昼寝をしていた猫ちゃんと赤ちゃん。体に掛かっていたお布団をめくってみたところ、まるで双子のようにそっくりな寝相をしていたと絶賛されています。

投稿を見た人からは、「天使がふたりいる」「たまらん♡」とコメントが寄せられることに。再生回数101万回を超えて、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：仲良くお昼寝中の『猫と赤ちゃん』→布団をめくってみたら…まさかの『シンクロしている光景』】

ぴったりくっついてお昼寝するぶーちゃんと息子くん

猫ちゃんと赤ちゃんが仲良く眠る光景が絶賛されているのは、Instagramアカウント『chopo_8family』に投稿された、ある日の光景。

その日、飼い主さんがキジトラ猫のぶーちゃんと息子くんの様子を見に行ってみたところ、ふたりは仲良くお布団にくるまって眠っていたそう。

息子くんの背中にぴったりと体をくっつけて眠っているぶーちゃん。隙間なくくっついて眠るふたりの姿にキュンとしてしまいます。

そんなお昼寝中のふたりの様子をもっとよく見ようと飼い主さんがお布団をめくってみたところ、そこにはさらなる『胸キュン』な光景が広がっていて…？

双子のようにそっくりな寝相にキュン♡

気持ちよさそうにお布団の中で眠るぶーちゃんと息子くん。

そんなふたりの体の上にかかっていたお布団を飼い主さんがめくってみたところ…なんと、そこには双子のようにそっくりな寝相をしたぶーちゃんと息子くんの光景が！

腕と足を折り曲げ、ぴったりとくっついているふたりの姿がたまりません。

そんなぶーちゃんと息子くんのお昼寝の光景に、飼い主さんも思わず「かわいい♡」と大絶賛。『親子は似る』といいますが、どうやら兄弟同士も例外ではないようです。

息子くんのお尻を枕にしていることも

この日はそっくりな寝相で癒やしを届けてくれたぶーちゃんと息子くん。別の日にも、思わずキュンとしてしまうお昼寝姿を見せてくれたそう。

その日、お布団の中で眠る息子くんの姿を見かけた飼い主さん。

気持ちよさそうに眠っているそんな息子くんのお布団をそっとめくってみると…そこには、息子くんのお尻を枕にしてくつろぐぶーちゃんがいたそう！ふわふわの息子くんのお尻は、ぶーちゃんにとって最高の枕のようです。

息子くんのお尻をこっそり枕にしているところを見られてしまったぶーちゃんですが、その後お布団をめくられても逃げ出す様子はなかったそう。いつでも仲良しなぶーちゃんと息子くんの光景に、ほっこりしてしまいます。

そっくりな寝相でお昼寝をするぶーちゃんと息子くんの光景には、「ぴったり収まってますね」「おんなじサイズ♡」「夢の中でもシンクロしてそう」と、絶賛の声が続々と寄せられることに。

Instagramアカウント『chopo_8family』では、そんな仲良し兄弟のぶーちゃんと息子くんの成長記録が投稿されていますよ。

ぶーちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「chopo_8family」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。