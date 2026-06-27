猫に食べさせるべきではない『危険なキャットフード』4つの特徴

毎日与えるキャットフードは、猫の健康を左右する大切な要素です。ただし、「危険」といっても、必ずしも食べたらすぐに体調を崩すという意味ではありません。長期的な健康管理の観点から注意したい特徴を知っておきましょう。

1. 猫用ではなく犬用や人間用を代用している

猫と犬とでは必要な栄養バランスが異なります。特に猫は、タウリンやアラキドン酸などを食事から十分に摂取する必要がある動物です。

そのため、犬用フードを長期間与え続けると、猫にとって必須栄養素であるタウリンやビタミンAなどが深刻に不足し、拡張型心筋症による心不全や失明といった重篤な健康被害を引き起こす危険性があります。また、人間用の食べ物は塩分や脂質が多く、猫の体には負担となることも少なくありません。

おやつ程度であっても日常的に与えるのは避け、猫の体に負担をかけないためにも、基本的には猫用に作られたフードを中心に与えることが大切です。

2. 栄養基準を満たしていないフードを主食にしている

キャットフードには「総合栄養食」「一般食」「おやつ」などの分類があります。

総合栄養食は、そのフードと水だけで必要な栄養を摂取できるよう設計されています。一方、一般食やおやつは栄養バランスが限定的なため、主食として与え続けることは推奨されていません。

猫は気に入ったものを食べ続ける傾向があるため、栄養の偏りには注意が必要です。パッケージに記載された用途（総合栄養食かどうか）を確認してから購入する習慣をつけましょう。

3. 品質管理や原材料の情報が不明瞭なフード

原材料表示が極端に曖昧だったり、製造元や問い合わせ先がはっきりしなかったりする製品には注意が必要です。

価格の高いフードが必ずしも優れているとは限りません。しかし、どのような原材料を使用しているのか、どこで製造されているのかが分からない場合、私たち飼い主が品質を正しく判断することは難しくなります。

近年は品質管理に力を入れているメーカーも増えています。購入時には原材料や製造情報をしっかりと確認する習慣を持つとよいでしょう。

4. 愛猫の体質や年齢に合っていないフード

どれほど評価の高いフードでも、すべての猫に適しているとは限りません。

子猫や高齢猫、肥満傾向の猫、持病のある猫では、それぞれ必要な栄養バランスが異なります。また、特定の原材料が体質に合わない場合、下痢や嘔吐などの消化器症状を引き起こす原因にもなります。

「よく食べるから」という理由だけで判断するのではなく、日頃から便の状態や体重、被毛の様子なども含めて総合的に観察し、愛猫に本当に合っているかを見極めましょう。

フード選びのコツ

キャットフードを選ぶ際は、まず総合栄養食であることを確認しましょう。そのうえで、年齢や体型、健康状態に合った製品を選ぶことが基本です。

猫は本来、肉食の動物です。そのため、原材料表示の最初（含有量の多い順）に、肉や魚などの動物性原料が書かれているかをしっかりとチェックしましょう。

また、どんなに優れたフードでも、急な切り替えをしてしまうと消化器への負担になることがあります。新しいフードへ変更するときは、今食べているフードに少しずつ混ぜながら、1～2週間程度かけてゆっくり移行させていくことが大切です。

持病がある場合や療法食が必要な場合は、自己判断せず、必ず獣医師に相談しながら選ぶようにしてください。

まとめ

猫に食べさせるべきではない危険なキャットフードとは、必ずしも「食べたらすぐに体調を崩すフード」だけを指すわけではありません。

犬用や人間用の食事を代用しているもの、栄養基準を満たしていないもの、品質情報が不明瞭なもの、そして愛猫の体質や年齢に合わないものも注意が必要です。

日々の食事は健康管理の土台になります。パッケージの表示を確認しながら、愛猫の年齢や体調に合ったフードを選び、気になる変化があれば早めに獣医師へ相談することを心がけましょう。

(獣医師監修：葛野宗)