ウルグアイGKムスレラはミスで失点

北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月26日にH組第3節を行い、ウルグアイ代表とスペイン代表が対戦。

ウルグアイは0-1で敗れてまさかの敗戦となったなか、ハーフタイムで交代となったウルグアイGKフェルナンド・ムスレラは自ら交代を申し出たと、マルセロ・ビエルサ監督が明かした。

ドロー以上が必須だったウルグアイだったが、まさかのミスで失点を許す。前半42分、スペイン代表MFアレックス・バエナが反転しながら右足でシュートを放つ。コースはそこまで厳しくなく、ムスレラは届いていたが処理しきれず、無情にもゴールを揺らした。

そして0-1で折り返すと、後半開始からウルグアイはムスレラに代えてGKセルヒオ・ロシェを投入した。チームは1点が遠く、0-1で敗れた。グループ3位に後退し、3位通過グループでも下位に沈み、敗退が決まった。

試合後にはビエルサ監督が「ムスレラは自分から交代を申し出た」と、会見で言及した。また、スペイン紙「アス」も「このGKの起用はウルグアイ代表を巡る最大の議論の一つだった。驚きだったのは、ロシェではなく、彼を正ゴールキーパーとして起用した点だった」と、前節のカーボベルデ戦でも失点に関与している40歳GKの起用を疑問視していた。（FOOTBALL ZONE編集部）