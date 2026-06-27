【ＮＰＢ今日の見どころ】４連勝を狙う楽天は４番の打撃に期待
☆オリックス―楽天（１８：００・ほっともっと神戸）オリックス＝エスピノーザ、楽天＝岸
楽天は吉井新監督が就任後、●●○○○と現在３連勝中。２７日はここまで４勝３敗のオリックスと対戦する。パ・リーグ５球団の中では唯一の勝ち越しカードで４連勝を狙う。
マッカスカーは最近５試合に全て４番打者を務め１、１、１、２、２安打。全試合に安打して１９打数７安打の打率・３６８、２本塁打に８打点の好成績だ。吉井監督の就任前は２５試合の出場で打率・２２８、３本塁打に１５打点だから、別人のような働きを見せている。
２２、２３日の西武戦では２試合続けて同点の２点打。ともにチームの逆転勝ちにつなげた。先制、同点、勝ち越し、逆転の殊勲安打も、この５試合で４本ある。好調な４番のバットに期待したい。
（その他のカード）
☆ヤクルト―中日（１８：００・神宮）ヤクルト＝松本健、中日＝大野
☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：１５・横浜）ＤｅＮＡ＝篠木、巨人＝竹丸
☆広島―阪神（１４：００・マツダスタジアム）広島＝床田、阪神＝村上
☆西武―日本ハム（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、日本ハム＝山崎
☆ロッテ―ソフトバンク（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ジャクソン、ソフトバンク＝大津
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順