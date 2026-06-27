☆オリックス―楽天（１８：００・ほっともっと神戸）オリックス＝エスピノーザ、楽天＝岸

楽天は吉井新監督が就任後、●●○○○と現在３連勝中。２７日はここまで４勝３敗のオリックスと対戦する。パ・リーグ５球団の中では唯一の勝ち越しカードで４連勝を狙う。

マッカスカーは最近５試合に全て４番打者を務め１、１、１、２、２安打。全試合に安打して１９打数７安打の打率・３６８、２本塁打に８打点の好成績だ。吉井監督の就任前は２５試合の出場で打率・２２８、３本塁打に１５打点だから、別人のような働きを見せている。

２２、２３日の西武戦では２試合続けて同点の２点打。ともにチームの逆転勝ちにつなげた。先制、同点、勝ち越し、逆転の殊勲安打も、この５試合で４本ある。好調な４番のバットに期待したい。

（その他のカード）

☆ヤクルト―中日（１８：００・神宮）ヤクルト＝松本健、中日＝大野

☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：１５・横浜）ＤｅＮＡ＝篠木、巨人＝竹丸

☆広島―阪神（１４：００・マツダスタジアム）広島＝床田、阪神＝村上

☆西武―日本ハム（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、日本ハム＝山崎

☆ロッテ―ソフトバンク（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ジャクソン、ソフトバンク＝大津

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順