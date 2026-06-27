落語家・月亭方正が実行委員長を務めた上方落語の祭典「彦八まつり」の模様が、読売テレビの「大阪ほんわかテレビ」（金曜・後７時）の特別編として２８日午後４時３０分から放送される。

今年５月に生國魂（いくたま）神社で開催された「彦八まつり」。１８年前に噺家（はなしか）となり、落語との出会いを「人生を捧げられるものを見つけた」と振り返る方正は、その恩返しのため、祭りの成功に向けて奮闘する。そんな方正と祭りを盛り立てるために、当日会場には「ほんわか」メンバーたちが駆け付け、祭りのメインイベント「奉納落語会」で様々な芸を披露した。

間寛平は三味線やギターなどの伴奏に合わせて節を付けながら物語を語る「浪曲」を披露。熱が入るあまり、途中で演台が客席に落ちてしまうトラブルに見舞われるも、見事なアドリブで切り返して客席の笑いを取った。続いて登場したＮＯＮ ＳＴＹＬＥ石田は、自作の創作落語を披露。現役漫才師ならではの小気味よいしゃべりで、これまた客席から爆笑をさらった。

メンバーの活躍で客席も温まる中、楽屋で青ざめた顔をしていたのは、すっちーだ。吉本新喜劇では座長の一人を務めるすっちーだが、実は落語に挑戦するのはこの日が初めて。方正に一対一で稽古をつけてもらってきたものの、「新喜劇とはぜんっぜんちゃいますよ。だって座員がいないんですもん！」と緊張しきり。心配して楽屋に駆け付けてきた方正に直前までアドバイスをもらい、いよいよ舞台へ。演目は古典落語「猫の茶碗」。名品の茶碗から餌を食べている猫とそれを見つけた男とのユーモラスなやり取りを演じるうちに…いつの間にか新喜劇の「あのネタ」に変化！？客席からは大爆笑が巻き起こった。

桂文枝からも、「本当に落語家らしくなった。こんな『彦八まつり』ができるのは、彼しかいないのでは」と讃えられた方正。番組では方正が「とにかく落語のすそ野を広げたい」と意気込みながら臨んだ「彦八まつり」で、見事に実行委員長の重責を果たしていく様子がわかるようになっている。