俳優・勝野洋の妻で、タレントのキャシー中島（７４）が、２００９年７月７日に肺がんのため２９歳で死去した長女・七奈美さんへの思いを記した。

２７日に自身のインスタグラムを更新し「７月が近づくと、心がザワザワしてきます」と書き出す。「わざと忙しくしていても、あの日のことが突然 頭の中に帰ってきます。もう１８年も経っているのに、納得していません。どうしてなの！なんで七奈美なの！今も心の中で問いかけています。どうにもならないってことはわかっているのに…」と、娘を亡くした悲しみや悔しさは今でも変わらないという。

当時を回顧。「２月に告知をされ、亡くなってしまうまでの５ヶ月間！毎日毎日、祈りました。願いました。変わってあげたいと何度も思いました。どうにもならないことだとわかっていても、母は奇跡を信じました。こんな日は絶対来ないと思っていました」と必死に願ったが…。「７月７日午前０時過ぎ、７日になるのを待っていたかのように、私たちの大切な娘は空に旅立ちました どうしても信じられなくて、七奈美から離れられなくて、冷たい頬や手を触っていました。ふと気がついたら、全部終わっていて七奈美は小さな位牌になっていました。その時のことはあまり覚えていなくて、３ヶ月ぐらい私の心がどこかに行ってしまったようです。それでも仕事は待っててはくれなくて、でも何をしていたか覚えていないんです！？」と振り返った。

「今でも納得していません！」という。家族に支えられ「それでも時は優しく私を包んでくれました。そして家族が私を前に進ませてくれました。夫は大きなストレスを抱えて具合が悪くなったにもかかわらず、気づかってくれました。次女も息子もそばにいてくれました。本当に感謝しています。今笑顔でいられるのは家族のおかげです。そして優しい言葉をたくさんくださった皆さまのおかげです。ありがとうございました。もう大丈夫です」と感謝する。

続けて「でも、この時期だけ七奈美を思い泣かせてくださいね。今夜はなんだか七奈美を感じています 写真は１９才の七奈美、２２才、２４才！この頃に戻れたら、絶対病気になんかさせない！そう思う母です。今夜は夢に出てきてくれるような気がします 明日になったらまた忙しい私に戻ります。だからメソメソさせてください」とつづり、生前の長女の写真を投稿。「＃７月７日 ＃七奈美 ＃大切な娘」とハッシュタグをつけた。