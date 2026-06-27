タレントの重盛さと美が、男子のニオイについてのこだわりを明かし共演者たちをドン引きさせた。

【映像】重盛がこだわる“男性のニオイ”

6月25日、テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』が放送された。この日はMCを務める山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のほか、ゲストとして花村想太（Da-iCE）と重盛さと美が登場。男性を勘違いさせてしまう女性のあざとい行動について徹底検証した。

番組では、街頭インタビューで「女性に『柔軟剤何使ってる？』と聞かれたら、自分のことを好きだと勘違いしてしまう」とという男性のコメントについて議論。鈴木は「別に好きじゃなくても全然聞くんですけど、好きな人だったら逆に聞けないです」と否定し、「（好きな人の匂いに）慣れたくないから、好きな人の匂いは真似しない」と持論を展開した。

そこで、山里が重盛に「どう？好きな人がいい匂いするな、なんて思ったときは？」と質問。重盛は「あ、いい匂いを纏う人なんだと思っちゃう」と表情を曇らせ、続けて「臭いほうがいい！」と言い放った。

するとスタジオは大爆笑。山里は顔を突っ伏し、鈴木と花村は「臭い方がいい？？」と驚きの声をあげて共演者たちは騒然。重盛は「なんか、お洒落な人も私苦手で。食べてきたものの匂いがしたり、香水つけないでその人の匂いがしたりとか」と説明した。

さらに山里が「汗臭いとか？」と深堀りすると「埃臭いとか…。そうですね、なんか、そのまま生きてる人とかに惹かれます。だからお洒落な匂いがすると、『あっ、お洒落だ。シティ！』とか思っちゃう」と独特な表現で匂いのこだわりを熱弁した。

山里に「参考になりません！」と呆れられると、「本当ごめんなさいね」と謝罪し笑いを誘った。

（あざとくて何が悪いの？）