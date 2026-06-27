タレントの柏木由紀が、好みの男性について赤裸々に明かした。

【映像】柏木由紀の男性の好み

ABEMAにて国内独占配信中の韓国の大人気恋愛リアリティーショー『乗り換え恋愛４』の魅力を伝える「今からでも間に合う！『乗り換え恋愛４』振り返りSP」が配信され、トレンディエンジェルの斎藤司と柏木由紀がゲストとして出演、進行はABEMAアナウンサーの藤田かんなが務めた。番組の元となった『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を描いた韓国発の恋愛リアリティーショー。誰が誰の「X（元恋人）」であるかを隠したままスタートする緊張感や、元恋人の目の前で新しい異性と仲を深めるという極限の状況が、視聴者の共感を呼び社会現象を巻き起こしてきた。

異性のどこをみて好きになるかを聞かれた柏木は「まずは顔です」と即答、続けて「めっちゃしゃべってくれると嬉しいです」と告白。内面だけでなく外見やコミュニケーションの楽しさを重視していることを明かした。さらに、番組内では年齢を伏せて会話が進んでいくものの、自身の実際の恋愛においては「年齢は最初に聞いちゃう」とコメント。相手の年齢を事前に把握した上で関係性を築いていきたいという、恋愛におけるこだわりを明かしていた。