Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージ・O卓の第2試合が6月26日に行われ、麻将連合のベテラン・忍田幸夫が放った小粋な“オカルト捨て牌”が話題となった。ライバルの運気をそぐかのような奇策「中ビーム」が劇的な結末を呼び込み、放送席や視聴者を楽しませる一幕があった。

【映像】効果てきめん！ベテラン雀士の「中ビーム」2連発

場面は東4局2本場。忍田は1万9400点持ちの3着目に沈んでいた。トップ目の和久津晶（連盟）を追いかけたい忍田は、配牌で赤五万の暗刻、マンズの両面ターツ、ドラの南を抱える好形を手にし、3巡目には役牌の中が重なって対子となった。しかし、ここから手が思うように伸び悩む。そこへラス目からの巻き返しを狙う竹内元太（セガサミーフェニックス・最高位戦）が8巡目に急所のカン4索を引き入れ、リーチ・平和・赤の六・九万待ちで先制リーチを放った。山には3枚残されていた。

安牌を切り続けた忍田は、13巡目に中の対子落としを選択する。その際、中を自分から見て正しい向きではなく、あえて逆向きにして河に放った。これは麻雀ファンの間で「中の字の先が向いた対面の相手にダメージを与える」と言われるオカルト技、通称「中ビーム」だ。忍田は他の牌はすべて正しい向きで捨てるものの、なぜか中だけは毎回逆位置で切り出し、次巡の2枚目の中も同様に逆向きにして対面の竹内に見せつけた。

この徹底ぶりに実況の日吉辰哉も「2発目。これは2回もやられたらさすがにツモれないんじゃないですか」と語ると、その予感は的中する。同巡、竹内が三万を掴んで切り出すと、追いついてテンパイを入れていた親番の和久津に放銃となった。まさかの結末に日吉は「なんでこんなにも！まさかこんな罠があったとは」と驚愕の声を上げた。

コメント欄も「中中」「中ビーム！」「呪いにしてるww」「中ビーム効いてる！！！」「これがビームの威力」「中ビームで掴まされた」と大盛り上がり。結果、忍田はトータル2位で通過を果たし、竹内は3位で敗退となった。

試合後のインタビューで竹内は「対面に忍田さんがいたんです。僕に手が入った時に、いつも3巡目か4巡目に中ビームしてきたんですよ。それに気づいたのが遅かったですね。白でも持ってくれば、白バリアがあってガードできたんですが。（食らっていた）自覚はありますね。あれが厳しかったです」と笑顔で恨み節を語り、ファンの笑いを誘っていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

