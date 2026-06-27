◇ナ・リーグ カブス2−6ブルワーズ（2026年6月26日 ミルウォーキー）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が26日（日本時間27日）、敵地でのブルワーズ戦に「4番・DH」で先発出場。11試合ぶりとなる11号本塁打を放つなど2打点もチームは逆転負けを喫し、連勝が4で止まった。

相手先発は“怪物”として知られる剛腕・ミジオロウスキーで、初回から100マイル超の剛速球を連投。1番・クローアームストロングへの3球目には105・5マイル（約169・7キロ）を計測し、投球データの追跡システムが導入された08年以降の先発投手では史上最速となった。MLB最速は2010年にアロルディス・チャプマンが計測した105・8マイル（約170・2キロ）。

その怪物右腕に2回の第1打席は空振り三振に倒れたものの両軍無得点で迎えた5回の第2打席、フルカウントからの6球目、スライダーを捉え中堅右に先制ソロを運んだ。

チームは相手右腕に4回まで無安打に抑え込まれていたが、一振りで試合を動かし、メジャー通算100本塁打に残り2本とした。

1−5の8回1死一、三塁の第4打席では中犠飛で打点をあげた。

チームは1−0の6回、先発・レイが無死一、二塁のピンチを招いて降板すると、2番手・ロバーツが逆転2ランを被弾。7回にも3番手・マレーが2ランを浴びるなどリードを広げられた。

打線もミジオロウスキーに6回まで鈴木のソロによる1点に抑え込まれわずか2安打。鈴木が2打点と1人、気を吐いたが、悔しい逆転負けとなった。