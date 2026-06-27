「これって合法なの？」 大谷翔平最強ライバルの“異次元パフォ”に米脱帽、先発史上最速169.7キロを計測「ドジャースに送ってくれ」「人間とは思えない」
メジャー2年目のミジオウロウスキーは快投を続けている(C)Getty Images
ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキーが現地6月26日に本拠地で行われたカブス戦に先発。
初回に105.5マイル（約169.7キロ）を計測し、先発投手史上の最速記録を更新した。
【動画】先発史上最速となった、ミジオウロウスキー驚愕の投球シーン
思わず本拠地ファンもどよめいた。先頭ピート・クロウ＝アームストロングには初球から165キロ超えといつもながらの圧巻ピッチングを見せる中、3球目が105.5（約169.7キロ）マイルを計測した。
約170キロの剛速球にアームストロングもファウルで粘るので必死、これが先発史上最速記録、メジャー史上最速のアロルディス・チャップマンが過去に計測した105.8マイル（約170.3キロ）まであと0.5キロに迫っている。
若き剛腕には米ファンも驚きを隠せない。昨年メジャーデビューを飾ったばかりの24歳右腕は今季さらに進化した姿を見せている。
ここまで15試合に先発して、8勝3敗、防御率1.45、138奪三振と安定したピッチングを続けている。防御率、奪三振はいずれもリーグトップを誇り、大谷翔平も候補とされるサイ・ヤング賞争いの最右翼と見られている。
圧巻の投球には「これって合法なの？」「本当に人間なのか…」「どんな投げ方したらあのスピードが出るんだ？」「ドジャースに送ってくれ」「誰が打てると言うんだ！」「リアルビデオゲーム」など米ファンの間でも反響が広がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]