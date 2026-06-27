「見ているとお腹が空く」とSNSが沸いたラーメン写真を投稿したのは埼玉県で食べ物モチーフの雑貨を扱う「おすし雑貨研究所、松」の店主・藤木さん。何がすごいってこれ、アイロンビーズで作られているんです。クオリティもさることながら、その発想力にも脱帽です。さらに、実はラーメンを超える力作が写真には隠れていて──。

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飯テロと話題！アイロンビーズのラーメン

店舗でも展示されたアイロンビーズのラーメンとチャーハン

もともとは子ども用のおもちゃとして販売されたアイロンビーズですが、ここ数年は大人の間でもブームが到来！芸術的な作品を作るアーティストが増え、人気が高まっています。そんなブームのなかでSNSで5.6万いいね！の話題を呼んだのが、なんと「ラーメン」。

焼豚、メンマに煮卵、なると…どんぶりに盛られた立体的な作品をアイロンビーズで作ったのは、埼玉県でおすしなど、食べ物モチーフの雑貨を取り扱っている「おすし雑貨研究所、松」の店主・藤木さん。店舗では時期によってテーマを決めて商品の展示販売をしていて、この作品を作った時の店の展示テーマは「ラーメン、餃子、チャーハン」だったそう。

「投稿したところ、『美味しそう』という反応を多くいただき、嬉しかったですね。特にこだわったのは、麺を持ち上げる部分。過去にナポリタンも同じ方法で作ったのですが、 ビーズに針金を通して麺を作り、箸で持ち上げました。麺の束感を出すのも難しかったのですが、以前に茹で上がったつけ麺を器に盛るときに、麺の束を持ってひねり美しく整えるシーンを見たのを思い出しました。一本ずつだったアイロンビーズの麺を何本かまとめて器に入れたらうまくまとまりました」

ラーメンとセットで提供されたパラパラのチャーハンはお皿の上に土台となるボールを置き、粘土を貼り付けてからアイロンビーズを1個ずつくっつける方法で完成させたそうです。

熱々の餃子の皮を包むのに大苦戦

SNSでは投稿されなかったが、実は餃子もあった

投稿で話題になったのはラーメンでしたが、実は今回の作品の中でいちばん難しかったのは餃子だったそうです。

「アイロンビーズ専用の丸いプレートで餃子の皮を作ったのですが、アイロンの温度、アイロンがけの強さ、熱いうちに包むという作業すべてが難しく、今ある技術をすべて使いきりました。なかには具を入れているのですが、熱々の柔らかいうちに皮を包むのが本当に大変でした」

数年前からアイロンビーズにのめりこみ、今はアイロンビーズ作家としても活躍する藤木さん。藤木さんいわく、アイロンビーズを上手に作るコツは、小さいものから練習していくことだそうです。

「作品が大きくなるとアイロンをかける範囲が広くなり、アイロンがはがれたり壊れたりすることがあるため、小さいものからつくるのがおすすめです。また、通常のアイロンビーズはサイズが大きいため、キャラクターなどデザインが複雑なものはどうしても作品が大きくなってしまいがちです。なので、まずはキャラクター以外の小さいものから作り、アイロンがけを何度か試してみてください。そうするうちに、アイロンの温度、アイロンがけの強さ、アイロンビーズの溶け具合などが徐々にわかってきますよ。

色選びに関しては、センスです。私はどの色を選べばかわいくておいしく見えるのか、いつも重要視しています」

とはいえイメージだけでは作れないため、作りたいものが決まったら、写真やカタログ、食品サンプルなどをとにかくたくさん見ることから始めるといいそう。藤木さんが過去に大作のおせち料理を作ったときは、デパートやスーパーでもらってきたカタログを見ながら、作品を作っていったそうです。

「アイロンビーズは絵画のように、なにもかも自由というわけではなく、色も形も制限があります。そのなかで工夫しながら想像に近いものを作っていくというのが、非常に魅力的。また、立体作品が作れるというのも魅力のひとつだと思います。

作業自体は子どもでもできるくらいとても簡単なので、たくさんの方にアイロンビーズ作品を作って楽しんでいただけたら嬉しいですね」

取材・文：酒井明子 写真：おすし雑貨研究所、松