杉浦太陽、夢空（ゆめあ）ちゃんの立つ姿公開「凄い」「踏ん張ってるの可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】俳優の杉浦太陽が6月25日、自身のオフィシャルブログを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開し、話題となっている。
【写真】辻ちゃん夫「踏ん張ってるの可愛い」第5子の立ち姿
杉浦は「ユメさん、立とうと頑張ってます！！」とつづり、オフィシャルブログに夢空ちゃんの写真を投稿。しっかりと踏ん張りながら両足で立つ姿を披露している。また杉浦は「立つ時、補助すると、手を離して10秒くらい！1人でも、立ちそうなときが、チラホラ」と夢空ちゃんの成長を嬉しそうにコメントしている。
この投稿に「夢空ちゃん凄い」「天才じゃん」「踏ん張ってるの可愛い」「夢空ちゃんに癒されます」「成長が早いですね」「パパやママに似て美人さんになりそう」など反響が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「踏ん張ってるの可愛い」第5子の立ち姿
◆杉浦太陽、夢空ちゃんが立つ姿を公開
杉浦は「ユメさん、立とうと頑張ってます！！」とつづり、オフィシャルブログに夢空ちゃんの写真を投稿。しっかりと踏ん張りながら両足で立つ姿を披露している。また杉浦は「立つ時、補助すると、手を離して10秒くらい！1人でも、立ちそうなときが、チラホラ」と夢空ちゃんの成長を嬉しそうにコメントしている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に「夢空ちゃん凄い」「天才じゃん」「踏ん張ってるの可愛い」「夢空ちゃんに癒されます」「成長が早いですね」「パパやママに似て美人さんになりそう」など反響が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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