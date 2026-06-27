杉浦太陽「もっちゅりんユメ」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿公開「もちもちほっぺがピッタリマッチしてる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】俳優の杉浦太陽が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開し、話題となっている。
【写真】辻ちゃん夫「もっちゅりんユメ」ゆめあちゃんのトレンド感満載写真
杉浦は「もっちゅりんユメ〜」とコメント。ドーナツのキャラクターがデザインされた箱の一部を切り抜き、顔をはめて撮影した写真を投稿した。くりぬいた部分から口を開けて笑っている夢空ちゃんの姿が写されている。
この投稿に、ファンからは「もちもちほっぺがピッタリマッチしてる」「可愛すぎる」「笑顔に癒された」「幸せすぎる光景」「キャラクターに負けないキュートさ」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「もっちゅりんユメ」ゆめあちゃんのトレンド感満載写真
◆杉浦太陽「もっちゅりん」姿の夢空（ゆめあ）ちゃん公開
杉浦は「もっちゅりんユメ〜」とコメント。ドーナツのキャラクターがデザインされた箱の一部を切り抜き、顔をはめて撮影した写真を投稿した。くりぬいた部分から口を開けて笑っている夢空ちゃんの姿が写されている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「もちもちほっぺがピッタリマッチしてる」「可愛すぎる」「笑顔に癒された」「幸せすぎる光景」「キャラクターに負けないキュートさ」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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