足立梨花、結婚3周年記念で結婚式ショット公開「美しすぎます」「絵になる」
【モデルプレス＝2026/06/27】女優の足立梨花が6月26日、自身のInstagramを更新。結婚3周年であることを報告し、ウエディングフォトを公開した。
【写真】33歳女優「絵になる」結婚3周年のアーティスト夫との結婚式ショット公開
足立は「今日で結婚3年。2026.6.26 朝からワールドカップ見たりほのぼのしてます笑」とつづり、夫で手話パフォーマンスユニット・HANDSIGNのTATSUとの2ショットなど複数枚を投稿。結婚式の際の、純白のウエディングドレスに身を包み微笑む姿や、TATSUと手を繋ぎ満面の笑みを見せている姿を公開している。どの写真も幸せに満ち溢れた表情となっている。
この投稿に「美しすぎます」「絵になる」「いつ見ても綺麗」「女神様みたい」「ウエディングドレスお似合いです」「幸せのおすそ分けありがとう」「素敵な写真ですね」など反響が寄せられている。
足立は、2023年6月26日にTATSUと結婚したことを報告している。（modelpress編集部）
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【写真】33歳女優「絵になる」結婚3周年のアーティスト夫との結婚式ショット公開
◆足立梨花、夫・TATSUとのウエディングフォト公開
足立は「今日で結婚3年。2026.6.26 朝からワールドカップ見たりほのぼのしてます笑」とつづり、夫で手話パフォーマンスユニット・HANDSIGNのTATSUとの2ショットなど複数枚を投稿。結婚式の際の、純白のウエディングドレスに身を包み微笑む姿や、TATSUと手を繋ぎ満面の笑みを見せている姿を公開している。どの写真も幸せに満ち溢れた表情となっている。
◆足立梨花の投稿に反響
この投稿に「美しすぎます」「絵になる」「いつ見ても綺麗」「女神様みたい」「ウエディングドレスお似合いです」「幸せのおすそ分けありがとう」「素敵な写真ですね」など反響が寄せられている。
足立は、2023年6月26日にTATSUと結婚したことを報告している。（modelpress編集部）
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