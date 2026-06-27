◇FIFAW杯北中米大会1次リーグH組 スペイン 1―0 ウルグアイ（2026年6月26日 グアダラハラ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグH組最終第3戦が26日（日本時間27日）に行われ、スペイン（FIFAランク2位）がウルグアイ（同16位）に1―0で勝利し、2勝1分けで1次リーグ首位通過を決めた。試合後、決勝点を奪ったMFバエナ（Aマドリード）は相手守護神のムスレラ（エストゥディアンデス）を擁護した。

得点は前半42分。右サイドで相手の粘り強い守備網を突破した流れから、DFリョレンテ（Aマドリード）の右クロスを中央で受けたバエナが右足を一閃（いっせん）。相手GKの手をはじいて左のネットを揺らした。治療を受けたFWオヤルサバル（Rソシエダード）が1分間のピッチ外待機を求められており、10人で奪った先制点だった。

「これまで決めてきた中で、一番嬉しいゴールのひとつになったかもしれない」と振り返った24歳は、「彼（ムスレラ）をフォローするなら、ボールのバウンドが悪かった。彼にとってはすごく辛いことだと思うので、熱いハグを送りたい」と前半のみで交代となった守護神をかばった。

試合終了間際にはウルグアイMFカノッビオ（フルミネンセ）がレッドカードで一発退場するなど生き残りを懸けた相手の激しいタックルを受ける場面が続いた。「それがサッカーというもの。敗退が見えていた彼らの気持ちは分かる。激しく当たってきたが、そこに悪意はなかった。素晴らしい試合だった」と総括した。

観客席では10年南アフリカ大会優勝メンバーのカルレス・プジョル氏、ダビド・シルバ氏、イケル・カシージャス氏が熱視線を注いだ一戦で3試合連続無失点。首位突破で決勝トーナメント1回戦では互いに優勝候補と目されるJ組1位のアルゼンチンとの激突を回避し、7月2日（日本時間3日）に米ロサンゼルスでJ組2位のチーム（オーストリアもしくはアルジェリア）と対戦する。