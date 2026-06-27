土屋太鳳「能登は原点の一つ」主演作・朝ドラ『まれ』の舞台「集まれる場所作りたい」
俳優の土屋太鳳（31）が27日、都内で行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』公開記念舞台あいさつに登壇。石川・能登への思いを口にした。
【写真】この声も山寺宏一が!?登場したアンパンマンのキャラクター
イベントでは、作品のテーマにちなみ、登壇者が“約束の場所”についてトークを展開した。土屋は自身がヒロインを務めた2015年放送のNHK連続テレビ小説『まれ』の舞台になった石川・能登半島を挙げた。
同作では、アンパンマンの声を務め、イベントにも登壇した戸田恵子がナレーションを務めていたことにも触れながら「私にとって能登というのは原点の一つです。そこに一つみんなが集まれる場所を作りたいと思っている」と強い思いを持っていることを明かした。
続けて「その時はみなさんにも、アンパンマンたちにも来ていただけたらと思っています」と話していた。
本作は、レッサーパンダ・パンタンを巡る物語。60分の短めの上映時間で、家族で楽しめる構成となっている。イベントでは土屋、戸田のほか、中尾隆聖、山寺宏一、津田健次郎、EXITのりんたろー。、兼近大樹、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさんが登場した。日本テレビの岩本乃蒼アナウンサーがMCを務めた。
【写真】この声も山寺宏一が!?登場したアンパンマンのキャラクター
イベントでは、作品のテーマにちなみ、登壇者が“約束の場所”についてトークを展開した。土屋は自身がヒロインを務めた2015年放送のNHK連続テレビ小説『まれ』の舞台になった石川・能登半島を挙げた。
同作では、アンパンマンの声を務め、イベントにも登壇した戸田恵子がナレーションを務めていたことにも触れながら「私にとって能登というのは原点の一つです。そこに一つみんなが集まれる場所を作りたいと思っている」と強い思いを持っていることを明かした。
本作は、レッサーパンダ・パンタンを巡る物語。60分の短めの上映時間で、家族で楽しめる構成となっている。イベントでは土屋、戸田のほか、中尾隆聖、山寺宏一、津田健次郎、EXITのりんたろー。、兼近大樹、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさんが登場した。日本テレビの岩本乃蒼アナウンサーがMCを務めた。