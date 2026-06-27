【台風情報】台風7号の最新進路予想を気象庁が発表　27日夜に東日本太平洋側に接近　浸水や氾濫に警戒を　8号は午前9時温帯低気圧に

気象庁は27日午前11時19分、日本に接近している台風7号の最新の進路予想などをまとめた全般気象解説情報を出した。

気象庁によると、台風第7号は27日夜にかけて東日本太平洋側に接近する見込みです。東日本太平洋側を中心に、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

気象概況

前線が東日本太平洋側に停滞しており、活動が活発となっています。

台風第7号は、27日10時には室戸岬の南約180キロにあって、1時間に約50キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。

台風第7号は、次第に速度を上げて27日夜にかけて東日本太平洋側に接近して進むでしょう。台風は、その後、日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。

台風第7号周辺の暖かく湿った空気の影響や、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、引き続き27日は前線の活動が活発で、西日本から東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

雨の予想

27日は、東日本太平洋側を中心に、激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

27日12時から28日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 150ミリ

東海地方 200ミリ

風の予想

東日本太平洋側と西日本太平洋側では27日は、海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。

27日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東甲信地方 20メートル（30メートル）

東海地方 20メートル（30メートル）

四国地方 20メートル（30メートル）

波の予想

東日本太平洋側では28日にかけて、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

27日に予想される波の高さ

関東甲信地方 6メートル うねりを伴う

東海地方 6メートル うねりを伴う

近畿地方 5メートル うねりを伴う

四国地方 5メートル うねりを伴う

28日に予想される波の高さ

関東甲信地方 6メートル うねりを伴う

東海地方 5メートル うねりを伴う

防災事項

東日本太平洋側を中心に27日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。これまでの大雨や26日夜遅くに発生した山梨県東部を震源とする地震により地盤が緩んでいる所があり、通常よりも少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

東日本太平洋側では28日にかけてうねりを伴う高波に警戒し、２７日は強風に注意・警戒してください。

落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める必要がある。

なお、関東地方に激しい雨を降らせた台風8号は、27日午前9時に関東の東の海上で温帯低気圧に変わった。