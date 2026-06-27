内閣府「令和7年版高齢社会白書」の調査によると、60歳以上の人の43.1％が、今後の生活の経済的な不安として「自力で生活できなくなり、転居や有料老人ホームへの入居費用がかかること」を挙げています。しかし、年齢を重ねて身体が衰え、いざ施設への入居を考えたとき、手元にまとまった資金が残っていないと……。※事例の人物名はすべて仮名です。

27年の歳月で、少しずつ目減りしていった貯蓄

ともに87歳のマサノリさんとカオルさん夫婦は、毎月24万円の公的年金を受給しながら、27年間にわたる長いリタイア生活を送ってきました。

マサノリさんが60歳で現役を退いた当時、夫婦の懐事情には十分な余裕がありました。退職金と現役時代の貯蓄を合わせれば、これからの老後を不自由なく暮らせるだけの資金が手元にあったのです。日々の食費や光熱費などの生活費は、夫婦合わせて月24万円の年金のなかでほぼ賄えていました。しかし、27年という長い歳月が流れるあいだには、想定外の出費も重なります。

◎自宅の老朽化に伴う外壁や水回りのリフォーム費用

◎年齢を重ねるごとに増えていった夫婦の医療費

◎子どもや孫たちの節目ごとに包んできたお祝い金

「子どもや孫には、できる限りのことをしてやりたい」という夫婦の強い思いもあり、その都度、まとまった金額を貯蓄から取り崩してきました。そのため、かつては盤石だった老後資金も、ここ数年は目に見えて減少傾向に。

予期せぬ「4人の孫」の結婚ラッシュという誤算

マサノリさん夫婦には二人の娘がおり、それぞれに成人した子ども（夫婦からみた孫）がいます。長女には現在37歳になる一人息子がおり、次女には23歳・26歳、そして一番上の28歳の娘と、合わせて3人の姉妹がいます。夫婦にとって、孫は全部で4人。幼いころから全員を平等に可愛がってきたのです。

2年前から、次女の4人姉妹たちの結婚ラッシュが始まりました。23歳の三女の結婚に始まり、28歳の長女と26歳の次女が同年に結婚。トントン拍子に式を挙げていったのです。マサノリさんはこれまでどおり、「みんな平等に」と、新生活の援助も含めたお祝い金をその都度、笑顔で包み続けました。

3人の孫娘たちの門出を見届け、貯蓄はかなり細くなっていましたが、マサノリさん夫婦はどこか安心していました。なぜなら、長女の一人息子（37歳）は長年独身で、本人も「俺は結婚願望がないから」と公言していたため、これ以上の大きな出費はもうないだろうと高を括っていたからです。

しかし、事態は急変します。その一人息子から「急だけど結婚する」と、突然の報告が。聞けば、付き合っている女性の妊娠がわかったようです。

老人ホームへの入居計画と、100万円を切った通帳残高

おめでたい知らせに万歳三唱したい気持ちの一方で、マサノリさん夫婦は少し動揺しました。

実はちょうどそのころ、妻のカオルさんの足腰が急速に弱くなっており、自宅での二人暮らしに限界を感じはじめていたのです。夫婦は「娘たちに介護の手間で迷惑をかけたくない」と考え、老人ホームへ二人で入居するための情報収集を本格化させていた矢先でした。

入居一時金や初期費用にいくらかかるのか、現在の通帳残高を確認したマサノリさんは、目の前が暗くなるのを覚えました。

連続した孫たちの結婚祝いや式への出席費用、そして今回急遽決まった長女の息子への「平等なお祝い金」を算出した結果、かつて潤沢だった夫婦の貯金残高は、ついに100万円を割り込んでいたのです。

「溢れる愛情」と「自分たちの安心」の狭間で

これでは、老人ホームのまとまった入居費用を支払うことは不可能です。月々24万円の年金があるため、日々の食事に困るような「その日の困窮」はありませんが、民間施設への入所という老後の安全網は、完全に手の届かないものになってしまいました。

長女の息子にだけ「もうお金がないからお祝いは少額で」とは、プライドにかけても、これまでの信条にかけても言えませんでした。結果として、4人の孫全員に平等な愛情を注ぎきったものの、その代償は自分たちの終の棲家を失うという、重い現実となって跳ね返ってきたのです。

「孫たちがみんな幸せになってくれたのは、これ以上ない喜びです。でも、まさか全員の結婚がこの数年に重なるなんて思いもしなかった。子どもたちの未来を祝ってやれた誇らしさと、これからの自分たちへの不安で、毎晩複雑な気持ちで通帳を眺めています」そう静かに語るマサノリさん。

「ひ孫を抱けるかもしれないという期待もありますが、またそうなるとお祝いをどうしよう、と。純粋な祝う気持ちだけを持つことができない自分に悲しい思いもあります」とカオルさんもため息をつきます。

ますます長寿化が進む現代において、限られた老後資金を「家族への援助」と「自分たちの老後防衛」にどう配分すべきなのか。老後資金は、介護や医療費、住宅費などの将来必ず掛かってくる出費をあらかじめよけておき、自分たちの思いと現実的なお金とのバランスを取ったプランをたてておくことが重要です。