マイケル・ジャクソン名曲ダンス！LDH新星＆キンタロー。らが完コピに挑戦
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、リル＆キドフェノが“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンのダンスに挑戦！ 最もマイケルになりきれた“ベスト・オブ・マイケル”は？ 放送未公開部分も含め、収録の様子をレポート。
【動画】LDH新星が世界のダンスに挑戦！
LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONの「世界のダンスに挑戦」企画。今回は、映画「Michael／マイケル」が世界累計興行収入1400億円を突破、全世界で話題のマイケル・ジャクソンの名曲ダンス完コピを目指します！
挑戦するのは、リルからは山田晃大さん、岡尾真虎さん、難波碧空さん、キドフェノからは、夫松健介さん、岡尾琥珀さん、川口蒼真さん、佐藤峻乃介さん、鈴木瑠偉さんのダンスが得意な8人。「ダンサーといえば必修科目がマイケル」（健介さん）とメンバーたちは自信アリ！
さらに、マイケルを愛してやまない“最強ダンサー”芸人も参戦。社交ダンスで世界選手権入賞のキンタロー。さん、マイケルをきっけかに芸能界を志したというコウメ太夫さん、大学時代はダンスサークルに所属し、マイケルダンスを使ったネタも人気のさや香・石井さんもマイケルになりきり！
ニューヨークでも活躍したプロダンサー・ダイケル先生にマイケルダンスを教えていただきながら、リルVSマイケル大好きダンサーチームVSキドフェノの三つ巴で完コピに挑みます。
1曲目は、マイケルの代表曲「Billie Jean（ビリー・ジーン）」。ポイントは、マイケルの代名詞ともいえる「ムーンウォーク」、普通よりかなり速い「高速スピン＆つま先立ち」、腰でリズムをとる「クロッチグラブ」。さらに、ジャケットアクションや、帽子の使い方など、マイケルになりきるための細かいテクニックも重要です。自信満々だったリル＆キドフェノも、LDH流のダンスとマイケルダンスとの違いに思わぬ大苦戦！？
リルチームは、マイケルをきっかけにダンスをはじめた晃大さん＆碧空さんが早々にコツを掴む中、ダンスリーダーの真虎さんは「2人がマイケル好きすぎて、僕劣ってる…」と珍しく苦戦。
マイケルの曲が子守歌だったという碧空さんは、「言葉しゃべる前にマイケルのフォー！とかfuuu−！が先にインプットされた」と、マイケルイズムが染みついている！？
晃大さんも、ムーンウォークを真似したり、つま先立ちを「実家の床で裸足でやって痛かった」などマイケルからの影響大。さらに、ムーンウォーク初披露の映像は、「実はマイケル自身は納得いってない。上手く出来なくてあの後泣いている」などマイケル秘話を次々と披露し、ダイケル先生も「その情報知らなかった」と驚いていました。
キドフェノは、「ムーンウォークは、動きはシンプルで一見できそうに見えるけど、やってみるとマイケルと違う」という蒼真さんですが、ダイケル先生にマイケルダンスのポイントを教えてもらうと、すぐにコツを掴みます。ムーンウォークで歩き回る蒼真さんに、メンバーから「ソマケル！」と声援が飛んでいました。
ダンスはマスターし、ダイケル先生によりマイケルっぽく見せる技を教えてもらうことに。細かいポーズなど、マイケルっぽさを追求していきます。
健介さんはマイケルに憧れてハットを買って真似していたこともあるそうで、ハット投げは完璧！
最後に、全員で「Billie Jean（ビリー・ジーン）」を披露。ダイケル先生が選ぶ、最もマイケルになりきれた“ベスト・オブ・マイケル”は？ 今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）で！
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今回は、リル＆キドフェノが“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンのダンスに挑戦！ 最もマイケルになりきれた“ベスト・オブ・マイケル”は？ 放送未公開部分も含め、収録の様子をレポート。
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マイケル・ジャクソンの完コピに挑む！
LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONの「世界のダンスに挑戦」企画。今回は、映画「Michael／マイケル」が世界累計興行収入1400億円を突破、全世界で話題のマイケル・ジャクソンの名曲ダンス完コピを目指します！
さらに、マイケルを愛してやまない“最強ダンサー”芸人も参戦。社交ダンスで世界選手権入賞のキンタロー。さん、マイケルをきっけかに芸能界を志したというコウメ太夫さん、大学時代はダンスサークルに所属し、マイケルダンスを使ったネタも人気のさや香・石井さんもマイケルになりきり！
ニューヨークでも活躍したプロダンサー・ダイケル先生にマイケルダンスを教えていただきながら、リルVSマイケル大好きダンサーチームVSキドフェノの三つ巴で完コピに挑みます。
1曲目は、マイケルの代表曲「Billie Jean（ビリー・ジーン）」。ポイントは、マイケルの代名詞ともいえる「ムーンウォーク」、普通よりかなり速い「高速スピン＆つま先立ち」、腰でリズムをとる「クロッチグラブ」。さらに、ジャケットアクションや、帽子の使い方など、マイケルになりきるための細かいテクニックも重要です。自信満々だったリル＆キドフェノも、LDH流のダンスとマイケルダンスとの違いに思わぬ大苦戦！？
リルチームは、マイケルをきっかけにダンスをはじめた晃大さん＆碧空さんが早々にコツを掴む中、ダンスリーダーの真虎さんは「2人がマイケル好きすぎて、僕劣ってる…」と珍しく苦戦。
マイケルの曲が子守歌だったという碧空さんは、「言葉しゃべる前にマイケルのフォー！とかfuuu−！が先にインプットされた」と、マイケルイズムが染みついている！？
晃大さんも、ムーンウォークを真似したり、つま先立ちを「実家の床で裸足でやって痛かった」などマイケルからの影響大。さらに、ムーンウォーク初披露の映像は、「実はマイケル自身は納得いってない。上手く出来なくてあの後泣いている」などマイケル秘話を次々と披露し、ダイケル先生も「その情報知らなかった」と驚いていました。
キドフェノは、「ムーンウォークは、動きはシンプルで一見できそうに見えるけど、やってみるとマイケルと違う」という蒼真さんですが、ダイケル先生にマイケルダンスのポイントを教えてもらうと、すぐにコツを掴みます。ムーンウォークで歩き回る蒼真さんに、メンバーから「ソマケル！」と声援が飛んでいました。
ダンスはマスターし、ダイケル先生によりマイケルっぽく見せる技を教えてもらうことに。細かいポーズなど、マイケルっぽさを追求していきます。
健介さんはマイケルに憧れてハットを買って真似していたこともあるそうで、ハット投げは完璧！
最後に、全員で「Billie Jean（ビリー・ジーン）」を披露。ダイケル先生が選ぶ、最もマイケルになりきれた“ベスト・オブ・マイケル”は？ 今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）で！
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