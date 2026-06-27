「マジでやりよった」「凄すぎるって！」人口60万人の初出場国が決勝Ｔ進出の快挙達成！ SNS騒然「国は大騒ぎやろな」「次はメッシとかよ！」【Ｗ杯】
人口わずか60万人の小国が、初出場のワールドカップで“偉業”を成し遂げた。
現地６月26日に開催された北中米Ｗ杯のグループＨ最終節で、FIFAランキング67位のカーボベルデ代表は、同61位のサウジアラビア代表が対戦。０−０で引き分けた。
カーボベルデは初戦のスペイン戦（０−０）、続くウルグアイ戦（２−２）と、優勝経験を持つ強豪国相手に連続ドロー。そして最終戦でもサウジアラビアとポイントを分け合い、３試合を終えて勝点３でフィニッシュ。グループＨを２位で突破した。
この歴史的な結果に、SNS上では以下のような声が上がっている。
「えぐすぎるわ」
「マジでやりよった」
「スペインとウルグアイとサウジアラビアがおる組でまさかカーボベルデが２位通過するとは」
「なんだこれ！」
「本当に素晴らしいよ」
「凄すぎるって！」
「国は大騒ぎやろな」
「初のＷ杯無勝無敗で初決勝Ｔ進出とかいうパワーワード」
「快挙だわ」
「次はメッシとかよ！」
大躍進のカーボベルデは、決勝トーナメントの１回戦で前回王者のアルゼンチンと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
現地６月26日に開催された北中米Ｗ杯のグループＨ最終節で、FIFAランキング67位のカーボベルデ代表は、同61位のサウジアラビア代表が対戦。０−０で引き分けた。
カーボベルデは初戦のスペイン戦（０−０）、続くウルグアイ戦（２−２）と、優勝経験を持つ強豪国相手に連続ドロー。そして最終戦でもサウジアラビアとポイントを分け合い、３試合を終えて勝点３でフィニッシュ。グループＨを２位で突破した。
「えぐすぎるわ」
「マジでやりよった」
「スペインとウルグアイとサウジアラビアがおる組でまさかカーボベルデが２位通過するとは」
「なんだこれ！」
「本当に素晴らしいよ」
「凄すぎるって！」
「国は大騒ぎやろな」
「初のＷ杯無勝無敗で初決勝Ｔ進出とかいうパワーワード」
「快挙だわ」
「次はメッシとかよ！」
大躍進のカーボベルデは、決勝トーナメントの１回戦で前回王者のアルゼンチンと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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