78歳・柏木由紀子、「ZARA」アイテム使ったモノトーンコーデを披露「シンプルな組み合わせこそ小物やシルエットを大切に」
俳優の柏木由紀子（78）が24日、自身のインスタグラムを更新。「ZARA」アイテムを使ったモノトーンコーデを披露した。
【動画】「シンプルな組み合わせこそ小物やシルエットを大切に」柏木由紀子が披露した“ZARAコーデ”
柏木は「やっぱり白シャツは万能。シンプルな組み合わせほど小物やシルエットを大切に」と自身のファッションへのこだわりを明かし、「#ZARAコーデ」「#シンプルコーデ」のハッシュタグを添えて私服のオフショットを投稿。
定番の白シャツを主役に、計算されたシルエットと上品な小物使いで、プチプラアイテムをハイセンスに着こなす大人のライフスタイルをのぞかせた。
コメント欄には「白シャツの魔術師」「いいですね」「かわいい」「素敵な着こなし」などの声が寄せられている。
【動画】「シンプルな組み合わせこそ小物やシルエットを大切に」柏木由紀子が披露した“ZARAコーデ”
柏木は「やっぱり白シャツは万能。シンプルな組み合わせほど小物やシルエットを大切に」と自身のファッションへのこだわりを明かし、「#ZARAコーデ」「#シンプルコーデ」のハッシュタグを添えて私服のオフショットを投稿。
定番の白シャツを主役に、計算されたシルエットと上品な小物使いで、プチプラアイテムをハイセンスに着こなす大人のライフスタイルをのぞかせた。
コメント欄には「白シャツの魔術師」「いいですね」「かわいい」「素敵な着こなし」などの声が寄せられている。