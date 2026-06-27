◇MLB レンジャーズ 5ｰ4 ブルージェイズ (日本時間27日、ロジャース・センター)

ブルージェイズの岡本和真選手が8回に反撃の19号2ランを放つ活躍を披露。チームは岡本選手の一発で終盤に1点差まで詰め寄りましたが、その後は得点を奪えず接戦を落としました。

岡本選手はこの試合、4番・サードで先発出場。チームは序盤に5点を奪われる苦しい展開となりますが、8回にようやく反撃します。

3番ウラジーミル・ゲレーロJr.選手が1死2、3塁から2点タイムリーヒットを打つと、続く岡本選手が4球目、低めのスライダーを捉えレフトスタンドへ19号2ランを放ちました。

岡本選手は前戦に続き2戦連発。しかも日本選手の右打者として、ルーキーイヤーでは最多となる19本となりました。

▽日本人メジャーリーガー1年目に2桁本塁打を記録した選手22本 大谷翔平20本 村上宗隆(※77試合消化)19本 岡本和真(※82試合消化)18本 城島健司16本 松井秀喜15本 井口資仁、吉田正尚14本 鈴木誠也10本 新庄剛志、福留孝介、青木宣親