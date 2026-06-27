月亭方正、長男＆長女が描いた“アート作品”を披露「色彩能力が素晴らしい！」「ガキ使でチキチキ家族対抗画力対決〜！とかしてほしい」
落語家の月亭方正（58）が23日、自身のインスタグラムを更新。「長男と長女の作品」と書き出し、子どもたちが描いた“アート作品”をそれぞれ紹介し、反響を呼んでいる。
【写真】「色彩能力が素晴らしい！」月亭方正が公開した長男＆長女が描いた“アート作品”
どちらもカラフルな色使いが目を引く作品。方正は「僕とアヤは全く絵の才能がないのになんか凄いなと思って 親バカというやつかな〜」（※アヤは妻のこと）と、子どもたちの才能に刺激を受けている様子だった。
ファンからは「色彩能力が素晴らしい！将来有望ですね」「きれい」「方正画伯のも見たい」「素晴らしい色味！ガキ使でチキチキ家族対抗画力対決〜！とかしてほしいです！笑」など、さまざまなコメントが寄せられている。
【写真】「色彩能力が素晴らしい！」月亭方正が公開した長男＆長女が描いた“アート作品”
どちらもカラフルな色使いが目を引く作品。方正は「僕とアヤは全く絵の才能がないのになんか凄いなと思って 親バカというやつかな〜」（※アヤは妻のこと）と、子どもたちの才能に刺激を受けている様子だった。
ファンからは「色彩能力が素晴らしい！将来有望ですね」「きれい」「方正画伯のも見たい」「素晴らしい色味！ガキ使でチキチキ家族対抗画力対決〜！とかしてほしいです！笑」など、さまざまなコメントが寄せられている。